Chuyển tiền quốc tế mùa du học: OCB miễn phí 100%, tỷ giá cạnh tranh

Linh hoạt mọi lúc, mọi nơi; an toàn, nhanh chóng; tỷ giá ưu đãi và đặc biệt là chính sách miễn 100% phí chuyển tiền… là những ưu điểm nổi bật của dịch vụ chuyển tiền quốc tế trực tuyến từ ngân hàng Phương Đông (OCB).

Khách hàng có thể dễ dàng chuyển tiền quốc tế với chi phí tối ưu cùng hàng loạt ưu đãi từ OCB

Theo đó, OCB triển khai ưu đãi miễn phí chuyển tiền quốc tế 100% khi chuyển tiền trực tuyến trên ứng dụng OCB OMNI, cùng với đó ngân hàng còn áp dụng cơ chế tỷ giá cạnh tranh, tạo cơ hội tiếp cận mức giá ngoại tệ tốt hơn, tối ưu hóa giá trị đầu tư cho giáo dục.

OCB còn tiếp tục số hóa toàn bộ quy trình trên ứng dụng OCB OMNI, mang đến khả năng thực hiện giao dịch chuyển tiền quốc tế thuận tiện, nhanh chóng chỉ với một chiếc điện thoại di động mà không cần phải đến quầy giao dịch.

Trên nền tảng này, hệ thống cho phép người dùng chủ động tải lên các hồ sơ cần thiết như giấy báo nhập học, hóa đơn học phí, hộ chiếu… để khởi tạo hồ sơ mua và chuyển ngoại tệ nhanh chóng, đồng thời theo dõi trạng thái xử lý giao dịch đến khi hoàn tất ngay trong ứng dụng mà không cần ra quầy bổ sung chứng từ gốc.

Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có hơn 250.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngoài. Với mức học phí và sinh hoạt phí dao động trung bình hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm, các gia đình Việt thường phải đối mặt với áp lực tài chính không nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm nhập học tại các thị trường lớn như Mỹ, Úc, Anh hay Canada.

Một phụ huynh có con đang học tập tại Úc, Anh N.H.P (34 tuổi, TP. HCM) chia sẻ: “Mỗi lần chuyển tiền học phí ra nước ngoài, gia đình tôi đều phải tính toán rất kỹ. Ngoài số tiền học phí, còn có nhiều khoản phí khác như phí chuyển tiền, điện phí hay chênh lệch tỷ giá. Chỉ với một thay đổi nhỏ về tỷ giá hay không có các ưu đãi hỗ trợ, tổng chi phí có thể phát sinh lên hàng triệu đồng.”

Một trong số những yếu tố tác động trực tiếp đến chi phí thực tế chính là tỷ giá ngoại tệ. Chẳng hạn với khoản học phí 50.000 AUD, chỉ cần mức chênh lệch tỷ giá giữa các ngân hàng là 30 đồng/AUD, tổng chi phí thực tế đã tăng thêm 1,5 triệu đồng. Do đó, việc lựa chọn ngân hàng có chính sách phí hợp lý cùng tỷ giá tốt trở thành ưu tiên quan trọng để phụ huynh chủ động quản lý nguồn lực và lên kế hoạch thực tế cho lộ trình du học dài hạn (thường kéo dài 3-5 năm).

Đại diện lãnh đạo OCB cho biết “Bên cạnh việc mang đến các sản phẩm và dịch vụ tài chính đồng hành cùng khách hàng trong cuộc sống, OCB còn hướng đến mục tiêu đơn giản hóa những giao dịch phức tạp. Qua đó, khách hàng không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn có được trải nghiệm dịch vụ an toàn, minh bạch và nhanh chóng. Giải pháp chuyển tiền quốc tế cùng các ưu đãi hiện nay chính là minh chứng rõ nét cho định hướng đó.”