Tự hào kỷ lục 1 triệu cây, Panasonic tiếp tục hành trình “Sống khỏe góp xanh”

Triển khai từ năm 2022, “Sống khỏe góp xanh” là một phần trong cam kết Panasonic Green Impact toàn cầu. Sau cột mốc 1 triệu cây xanh, Panasonic Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững thông qua chuỗi hoạt động “Sống khỏe góp xanh”, kết hợp trồng rừng với lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Cuối tháng 2/2026, doanh nghiệp phối hợp cùng đối tác, khách hàng và các tổ chức liên quan trồng thêm 9.000 cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thái Thụy (Thái Bình). Hoạt động thuộc hai chương trình “Sống khỏe góp xanh” và “Vì một Việt Nam xanh”, góp phần gia tăng độ che phủ rừng.

Bên cạnh trồng rừng, Panasonic mở rộng tác động thông qua các hoạt động truyền thông và trải nghiệm. Hơn 4.700 người dùng đã tham gia các chiến dịch trực tuyến, chia sẻ câu chuyện sống xanh. Doanh nghiệp cũng tổ chức các chuyến tham quan, trồng cây thực tế, giúp người tham gia trực tiếp kết nối với thiên nhiên và hiểu rõ hơn về giá trị bền vững.

Đáng chú ý, Panasonic tập trung vào thế hệ trẻ thông qua hợp tác với các trường đại học như Đại học Ngoại Thương và RMIT Việt Nam. Các cuộc thi, talkshow và hoạt động tương tác đã tiếp cận hàng nghìn sinh viên, khuyến khích tư duy tiêu dùng bền vững và hành động vì môi trường.

Song song với các sáng kiến cộng đồng, Panasonic tiếp tục phát triển các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng, cải thiện chất lượng không khí và nâng cao sức khỏe người dùng. Doanh nghiệp định vị vai trò là đối tác đồng hành cùng xã hội trong mục tiêu tăng trưởng xanh.