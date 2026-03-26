Cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu giao dịch trở lại từ 12h trưa nay

TPO - Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cho biết, tất cả các cửa hàng của doanh nghiệp này sẽ mở cửa và phục vụ khách hàng trở lại bình thường từ 12h trưa nay (26/3). Công ty cũng cam kết đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động trong toàn hệ thống.

Tối muộn 25/3, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phát thông cáo báo chí nhằm làm rõ thông tin liên quan việc một số cửa hàng của doanh nghiệp này tại Hà Nội tạm dừng giao dịch trong chiều cùng ngày.

Thông tin này được đưa ra sau việc công an xuất hiện tại một số cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu, thu giữ tài liệu vào chiều 25/3.

Doanh nghiệp cho biết, chiều 25/3, một số cửa hàng trong hệ thống đã tạm dừng giao dịch trong thời gian ngắn để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh và làm rõ một số thông tin. Đại diện công ty khẳng định việc này không ảnh hưởng đến hoạt động chung của toàn hệ thống.

Để trấn an khách hàng, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cho biết, tất cả các cửa hàng sẽ mở cửa và phục vụ khách hàng trở lại bình thường từ 12h trưa 26/3. Công ty cũng cam kết đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động trong toàn hệ thống.

Trong thông cáo phát đi, doanh nghiệp cũng khẳng định luôn đặt lợi ích và sự tin tưởng của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời cam kết các sản phẩm vàng đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng theo quy định hiện hành.

Liên quan tới Bảo Tín Minh Châu, tháng 5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bảo Tín Minh Châu liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống "rửa tiền" và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng với tổng số tiền phạt hơn 2,6 tỷ đồng.