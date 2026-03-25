Đà Nẵng: Nguồn cung xăng dầu ổn định, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ

TPO - Theo báo cáo của các doanh nghiệp đầu mối, nguồn cung xăng dầu hiện vẫn duy trì ổn định, tồn kho cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Hiện, lượng hàng dự trữ trong kho đáp ứng từ 7-15 ngày, các đơn vị vẫn có kế hoạch nhập hàng trong tháng 3, tháng 4 theo các kế hoạch, hợp đồng đã ký kết, đảm bảo nhu cầu trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Cơ bản đảm bảo nguồn cung

Chiều 25/3, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức buổi làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn để ứng phó biến động giá xăng dầu.

Theo báo cáo của Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, trên địa bàn hiện có 10 kho xăng dầu, trong đó có 8 kho sức chứa trên 5.000 m3 thuộc Bộ Công Thương quản lý và 2 kho có sức chứa nhỏ dưới 5.000 m3 thuộc thành phố quản lý với tổng sức chứa 197.850 m3. Hệ thống bán lẻ xăng dầu bao gồm 289 cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và 26 tàu dầu đang hoạt động.

UBND TP. Đà Nẵng đối thoại để cùng doanh nghiệp gỡ khó trước biến động giá xăng dầu. Ảnh: Giang Thanh.

Đối với lĩnh vực kinh doanh khí, trên địa bàn hiện có 9 kho, trạm chiết nạp LPG, 2 trạm cấp LNG, 34 doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) và hệ thống các cửa hàng bán lẻ LPG rộng khắp. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh khí cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn đến hết tháng 3/2026.

Qua theo dõi, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng nhìn nhận, giá xăng dầu ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu và logistics khi chi phí đầu vào, nhiên liệu, vận chuyển đều tăng. Thời gian qua, doanh nghiệp đã chủ động triển khai nhiều phương án để xoay xở ứng phó với biến động giá xăng dầu.

Việc cung ứng xăng dầu, khí trên địa bàn Đà Nẵng cơ bản đảm bảo.

Theo bà Lê Thị Kim Phương - Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, Chính phủ và các Bộ, ngành đã có các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu. Hiện, 70% lượng xăng dầu tiêu thụ trong nước đến từ hai nhà máy lọc dầu Bình Sơn và Nghi Sơn, cả hai đang tăng công suất sản xuất lên 10% để đáp ứng nhu cầu trong tháng 4 và tháng 5.

Bà Phương cho hay, về tổng thể, nguồn cung vẫn được đảm bảo. Giá xăng dầu trong nước tăng 37-45%, vẫn thấp hơn đáng kể so với mức tăng của các nước khác trên thế giới (63-74%). Bộ Công Thương đang tích cực thúc đẩy việc khai thác và triển khai sản xuất xăng sinh học E10 để giảm sự phụ thuộc vào xăng dầu hóa thạch.

Đề xuất giảm thuế phí, khuyến khích chuyển đổi xanh

Tại buổi làm việc, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã đề xuất các kiến nghị, giải pháp đối với chính quyền thành phố cũng như Chính phủ. Theo ông Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Đà Nẵng, cần tăng cường giám sát, không để xảy ra tình trạng "găm hàng chờ giá" tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Thời gian qua, Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, kiểm soát kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Lấy ví dụ về việc dự trữ nhiên liệu dài hạn của Nhật Bản, ông Bình cũng đề xuất thành phố xem xét thiết lập một cơ chế dự trữ nhiên liệu bắt buộc đối với các đầu mối, đại lý xăng dầu để đảm bảo nguồn cung ổn định trong tình huống khẩn cấp.

Ông Đinh Hải Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng - cho biết, biến động giá xăng dầu đã khiến chi phí vận tải tăng 55-60%, nhiều doanh nghiệp vận tải trên địa bàn khó khăn, thiếu dòng tiền để duy trì hoạt động.

Trước tình hình thực tế, ông Tuấn đề xuất thành phố trích nguồn ngân sách để hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp theo đầu phương tiện; không tăng giá phí dịch vụ tại bến xe, cảng biển, sân bay để chia sẻ gánh nặng với doanh nghiệp.

“Hiệp hội cũng kiến nghị đưa các loại thuế, phí về bảo vệ môi trường, nhập khẩu về 0% cho đến khi giá xăng dầu ổn định; tạm dừng thu quỹ bình ổn giá xăng dầu; hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí vận hành thông qua giảm phí đường bộ, đăng kiểm… Về tín dụng, tôi đề xuất các ngân hàng thực hiện giãn nợ cho doanh nghiệp vận tải, hỗ trợ về lãi suất…”, ông Tuấn nói.

Các hiệp hội, doanh nghiệp đề xuất nhiều giải pháp tại buổi làm việc.

Về dài hạn, ông Tuấn kiến nghị Chính phủ cần có lộ trình ưu đãi vốn vay, giảm phí bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp chủ động chuyển đổi xanh, chuyển từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường.

Ghi nhận ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp, ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - đề nghị Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu cho thành phố các giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn tới; kiểm soát tuyến biên giới, không để xảy ra tình trạng buôn lậu xăng dầu; các đơn vị phối hợp chặt chẽ để giám sát, kiểm tra việc cung ứng xăng dầu trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đề nghị các hiệp hội phát huy vai trò, đề xuất thành phố các giải pháp gỡ khó thực tế, hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.