Khơi nguồn động lực đổi mới sáng tạo từ sức trẻ Agribank

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đổi mới sáng tạo đang trở thành yêu cầu thường xuyên đối với các tổ chức tín dụng. Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), nơi gần một nửa lực lượng lao động là đoàn viên thanh niên, lực lượng trẻ đang tham gia trực tiếp vào nhiều hoạt động chuyển đổi số, cải tiến nghiệp vụ và mở rộng dịch vụ ngân hàng số tới cộng đồng. Từ các sáng kiến trong hoạt động chuyên môn đến những mô hình hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại, tuổi trẻ Agribank đang đóng góp thiết thực vào quá trình hiện đại hóa hoạt động ngân hàng.

Thanh niên Agribank thúc đẩy chuyển đổi số từ những điểm chạm cộng đồng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ vào tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Động lực phát triển bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo, từ khát vọng cống hiến và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ. Quán triệt định hướng này, Đoàn Thanh niên Agribank cụ thể hóa khát vọng bằng trách nhiệm trực tiếp với ngành và xã hội. Hàng vạn đoàn viên hiện đang bám sát địa bàn từ đô thị đến biên giới, hải đảo để cung ứng vốn và dịch vụ tài chính.

Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề do Đoàn Thanh niên Agribank tổ chức từng bước góp phần hình thành đội ngũ cán bộ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Agribank

Là tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp, các hoạt động của thanh niên Agribank bám sát mô hình “tình nguyện tại chỗ”. Lực lượng trẻ trực tiếp lồng ghép các phong trào như “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích vì cuộc sống cộng đồng” vào nghiệp vụ chuyên môn hằng ngày. Các cơ sở Đoàn liên tục vận động đoàn viên ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng các mô hình giao dịch kiểu mẫu.

Quán triệt phương châm “vận dụng kiến thức chuyên môn vào phục vụ cộng đồng”, các “Tổ công nghệ số” đã được thành lập nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Thanh niên Agribank kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tiếp cận khách hàng. Sự chuyển biến triệt để từ nhận thức đến hành động này đã tạo nên hàng loạt phần việc thanh niên mang dấu ấn chuyển đổi số, trực tiếp đưa công nghệ bám rễ vào đời sống.

Chính từ những điểm chạm đó, lực lượng trẻ không ngừng thay đổi phương thức làm việc để đáp ứng yêu cầu khắt khe của ngành. Thực tiễn ghi nhận phong trào “Bình dân học AI” đã thu hút 100% đoàn viên tham gia, tạo đột phá lớn về hiệu suất lao động. Bằng phương thức “cầm tay chỉ việc”, cán bộ trẻ trực tiếp tháo gỡ tâm lý e ngại công nghệ cho khách hàng nông nghiệp, đưa tỷ lệ giao dịch tự động trên kênh số của Agribank chạm mốc 95%.

Đoàn viên thanh niên Agribank trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các sản phẩm số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số tài chính từ những điểm chạm cộng đồng

Sáng tạo từ thực tiễn, lan tỏa động lực đổi mới

Tổng Giám đốc Agribank đã nhấn mạnh: Thanh niên Agribank là lực lượng sung sức nhất về thể chất, tinh thần và trí tuệ; là thế hệ mang trong mình khát vọng, đam mê và tinh thần cống hiến. Đây cũng là lực lượng có tiềm năng và sức mạnh lan tỏa, luôn khát khao vươn lên, khẳng định mình và đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Agribank.

Tinh thần dấn thân tiếp tục được minh chứng qua 215 mô hình sáng tạo đang vận hành trên toàn hệ thống. Nhiều mô hình Tổ công nghệ đồng hành cùng khách hàng triển khai “Tuyến đường không dùng tiền mặt”, “Phủ sóng VietQr”, “Chợ không dùng tiền mặt” đang tiếp tục nhân rộng khắp cả nước. Cùng với đó, các cơ sở Đoàn liên tục tổ chức ra quân hỗ trợ thanh toán thuế, dịch vụ công trực tuyến và triển khai các gian hàng quảng bá, hướng dẫn người dân trải nghiệm trực tiếp hệ sinh thái ngân hàng điện tử của Agribank.

Bên cạnh kinh doanh, thanh niên Agribank đóng vai trò “lá chắn mềm” bảo vệ tài sản khách hàng. Trong năm 2025, đoàn viên thanh niên Agribank đã đồng hành cùng toàn hệ thống phát hiện và kịp thời ngăn chặn gần 60 vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua không gian mạng, giúp khách hàng bảo toàn hơn 17 tỷ đồng trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Những nỗ lực này không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của người dân mà còn khẳng định vai trò trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp của thế hệ cán bộ trẻ trong ngành ngân hàng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Agribank nhấn mạnh, tuân thủ pháp luật là nền tảng đạo đức và thước đo danh dự của cán bộ trẻ. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ gia tăng, sự thượng tôn pháp luật chính là “sức đề kháng” tự thân giúp thanh niên ngân hàng vững vàng trước các rủi ro. Sự chuẩn mực trong từng giao dịch không chỉ trực tiếp bảo vệ an toàn tài sản cho khách hàng mà còn là tấm khiên giữ vững uy tín thương hiệu Agribank.

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực nhận diện tội phạm công nghệ cao được triển khai nhằm trang bị cho đoàn viên kỹ năng thiết lập phòng tuyến bảo vệ an toàn tài sản của khách hàng

Mở rộng mặt trận bảo vệ thương hiệu trên không gian số, đồng chí Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn định hướng: Tuổi trẻ Agribank cần làm chủ không gian mạng, tận dụng thuật toán để “phủ xanh” thông tin tích cực nhằm bảo vệ vững chắc thương hiệu ngân hàng.

Những cam kết đó được thể hiện rõ nét qua nhiều hành động cụ thể tại các điểm giao dịch trên toàn hệ thống Agribank. Sự bền bỉ trong việc thượng tôn pháp luật và bảo vệ an ninh tài chính cho nhân dân đã đưa Agribank trở thành đơn vị tiêu biểu được Bộ Tư pháp vinh danh tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tạo động lực cải tiến nghiệp vụ

Hoạt động sáng tạo của thanh niên Agribank luôn gắn liền với tính ứng dụng thực tiễn. Nhiều sáng kiến của đoàn viên tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian giao dịch và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Ở khâu vận hành, đoàn viên liên tục đề xuất các giải pháp rút gọn hồ sơ tín dụng, chuẩn hóa dữ liệu và số hóa công cụ chăm sóc. Chuỗi cải tiến này trực tiếp hỗ trợ bài toán kinh doanh và nâng cao hiệu năng hoạt động của từng chi nhánh. Tính đến nay, toàn hệ thống đã đưa vào vận hành hơn 200 sáng kiến do lực lượng trẻ đề xuất, bao trùm từ quản trị dữ liệu đến phát triển sản phẩm số.

Hàng trăm công trình thanh niên các cấp với đa dạng đề tài và giải pháp kinh doanh được ứng dụng vào thực tiễn. Trong đó, nhiều công trình cấp khối đã mang lại giá trị kinh tế thiết thực, trực tiếp hỗ trợ cải tiến kỹ thuật và tối ưu hóa quy trình xử lý công việc chuyên môn. Các chiến dịch cộng đồng do lực lượng trẻ triển khai đã tạo ra những chỉ số tăng trưởng ấn tượng. Hiện nay, tỷ lệ nghiệp vụ thực hiện trên môi trường số của Agribank đạt 40%; doanh thu qua kênh số chiếm 40% tổng dịch vụ và 47% khách hàng đã chuyển dịch sang sử dụng các sản phẩm điện tử. Động lực đổi mới bền bỉ này minh chứng sống động cho tinh thần “Khát vọng - Bản lĩnh - Sáng tạo - Hiệu quả” của tuổi trẻ toàn hệ thống.

Tư duy số hóa không chỉ nâng cấp chuyên môn mà còn thay đổi triệt để phương thức điều hành của chính tổ chức Đoàn. Điển hình tại Đại hội Đoàn Thanh niên Agribank nhiệm kỳ 2025-2030, mô hình “Đại hội không giấy” đã được ứng dụng triệt để. Việc cấp thẻ tích hợp mã QR để điểm danh, biểu quyết và truy cập toàn bộ văn kiện trên thiết bị di động đã thay đổi hoàn toàn thói quen hội họp truyền thống. Sáng kiến này rút gọn tối đa quy trình tổ chức, xóa bỏ tài liệu in ấn và nâng cao năng lực quản lý thông tin, khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên ngay từ công tác quản trị nội bộ.

Bên cạnh các sáng kiến cải tiến trong hoạt động chuyên môn, nhiều cơ sở Đoàn còn chủ động triển khai những hoạt động lan tỏa tri thức số tới cộng đồng. Tại nhiều địa phương, đoàn viên thanh niên Agribank đã phối hợp với chính quyền trao tặng máy tính, thiết bị học tập, đồng thời trực tiếp hướng dẫn học sinh và người dân làm quen với các kỹ năng số cơ bản. Từ việc sử dụng thiết bị công nghệ đến tiếp cận các dịch vụ ngân hàng điện tử và phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, những hoạt động thiết thực này đang góp phần đưa công nghệ và tài chính số đến gần hơn với đời sống người dân.

Ghi nhận những nỗ lực bứt phá này, tập thể Đoàn Thanh niên Agribank đã vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Giấy khen của Đảng ủy Agribank. Đồng thời, trong nhiều năm liền, các tập thể và cá nhân xuất sắc của đơn vị liên tiếp được trao tặng giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo”, Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và Giải thưởng Lý Tự Trọng,...

Phát huy vai trò lực lượng trẻ trong giai đoạn phát triển mới

Trong giai đoạn chuyển đổi số toàn diện, tổ chức Đoàn các cấp tại Agribank xác định “số hóa tư duy - đổi mới hành động” là phương châm vận hành xuyên suốt. Với lực lượng đông đảo và nền tảng chuyên môn vững vàng, thanh niên Agribank đang trực tiếp kiến tạo các chuẩn mực giao dịch mới, thiết lập động lực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cho toàn hệ thống. Đây là cơ hội để thanh niên ngân hàng khẳng định vị thế nòng cốt trong kỷ nguyên kinh tế số.

Với phương châm “số hóa tư duy - đổi mới hành động”, đội ngũ cán bộ trẻ Agribank trở thành động lực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cho toàn hệ thống trong kỷ nguyên kinh tế số

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Đoàn Thanh niên Agribank xác định đây chính là cơ hội vàng để khẳng định vị thế nòng cốt trong chiến lược quốc gia, hướng tới một kỷ nguyên mà mỗi người dân là một công dân số, mỗi tổ chức là một thực thể số, mỗi thanh niên là một chiến sĩ sáng tạo và mỗi trường học là một vườn ươm đổi mới. Tiến trình lịch sử ấy đòi hỏi khắt khe sự tiên phong, dấn thân và năng lực truyền cảm hứng từ tuổi trẻ.

Phát huy truyền thống hơn ba thập kỷ xây dựng và trưởng thành của Agribank, với đội ngũ đoàn viên giàu nhiệt huyết và nhạy bén công nghệ, tuổi trẻ Agribank hội tụ đầy đủ cơ sở để mở ra một chu kỳ phát triển năng động, sáng tạo và hiệu quả hơn. Khi động lực đổi mới được đánh thức trong từng đoàn viên, khi khát vọng cống hiến được định lượng bằng những hành động cụ thể, thanh niên Agribank sẽ tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, đóng góp xứng đáng vào sự lớn mạnh của ngành Ngân hàng và sự hưng thịnh đất nước, đúng như kỳ vọng lớn lao mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã trao trọn niềm tin.