Chủ nhân 1 lượng vàng 9999 đã lộ diện, lễ trao giải tại Bibo Mart sắp diễn ra

Sau hơn một tháng triển khai chương trình “Tri ân rộn ràng - Rước Ngựa Vàng 9999”, Bibo Mart đã chính thức tìm ra những khách hàng may mắn nhận các giải thưởng giá trị trong chương trình tri ân nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu.

Chương trình tri ân quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 20 năm

Chương trình được Bibo Mart tổ chức ngay dịp đầu năm 2026 như một hoạt động đặc biệt nhằm gửi lời cảm ơn tới hàng triệu gia đình Việt đã tin tưởng và đồng hành cùng hệ thống trong suốt hai thập kỷ qua. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 300 triệu đồng, đây là một trong những chương trình tri ân khách hàng quy mô lớn của Bibo Mart trong năm. Điểm nhấn của chương trình là giải thưởng đặc biệt - 1 lượng vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu.

Chủ nhân giải thưởng Cây Vàng 9999 chính thức lộ diện

Buổi quay số xác định các khách hàng may mắn đã được tổ chức vào ngày 03/03/2026 và phát sóng trực tiếp trên fanpage chính thức của Bibo Mart, thu hút sự quan tâm và theo dõi của đông đảo khách hàng trên toàn quốc. Theo kết quả quay thưởng, giải nhất - 1 lượng vàng 9999 đã thuộc về khách hàng Lê Thị Ngọc Ái (TP. Hồ Chí Minh). Hai giải nhì là xe máy VinFast Feliz 2025 được trao cho khách hàng Nguyễn Hải Vân (Hà Nội) và khách hàng Trần Quang Đại (Hà Nội). Ba giải ba - tủ lạnh Samsung 4 cánh thuộc về các khách hàng Nguyễn Quỳnh Nga và Nguyễn Thị Phương Thảo (Hà Nội).

Theo thể lệ chương trình, với mỗi hóa đơn từ 1 triệu đồng khi mua sắm trực tiếp tại hệ thống cửa hàng Bibo Mart (không bao gồm sữa cho trẻ dưới 2 tuổi và thực phẩm chức năng), khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng để tham gia quay số. Chương trình cũng nhận được sự đồng hành từ nhiều thương hiệu uy tín trong ngành mẹ và bé như Matilia, Moony, Huggies, Colosbaby, Morinaga, Dr. Papie, LiveSpo, Physiodose, BioGaia, Nature's Way, Mamogom, Lactoferrin và Moyuum.

Theo kế hoạch, lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vào ngày…. Đại diện Bibo Mart sẽ trực tiếp trao các phần quà giá trị tới những khách hàng may mắn, đồng thời chia sẻ niềm vui cùng các gia đình đã tham gia chương trình.

20 năm đồng hành cùng các gia đình Việt

Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc 20 năm hình thành và phát triển của Bibo Mart - từ cửa hàng vật lý đầu tiên đến hệ thống bán lẻ mẹ và bé đa kênh với hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc. Trong suốt hành trình đó, Bibo Mart không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, hợp tác với nhiều thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, mang đến cho các gia đình Việt những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tiện lợi.

Thông qua chương trình “Tri ân rộn ràng - Rước Ngựa Vàng 9999”, Bibo Mart mong muốn gửi lời cảm ơn tới các khách hàng đã luôn tin tưởng, gắn bó và đồng hành cùng thương hiệu trong suốt 20 năm qua, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các gia đình Việt trên hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng thế hệ tương lai.