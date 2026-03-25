Cận cảnh nơi xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Hồ Nam - Lữ Hồ - Như Ý
TPO - Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết tiếp tục chủ trương đầu tư vào cuối năm 2024, công tác bồi thường và tái định cư cho dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 đang được tỉnh Khánh Hòa tập trung triển khai quyết liệt để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Clip: Địa điểm xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Sau thời gian dài gián đoạn, dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 đang triển khai trở lại tại khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa. Công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển động, khu tái định cư đang được đầu tư, người dân cơ bản đồng thuận, sẵn sàng bàn giao đất.

Không chờ đợi cơ chế hoàn chỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa đang chỉ đạo hai xã Vĩnh Hải và Phước Dinh (địa điểm xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 - PV) chủ động thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Hiện nay công tác bồi thường, tái định cư đã có kết quả bước đầu. Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 thu hồi khoảng 450ha, đã phê duyệt bồi thường cho hơn 150 trường hợp và kinh phí hơn 168 tỷ đồng. Khu tái định cư hơn 65ha cơ bản hoàn thiện phương án. Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 thu hồi khoảng 320ha, đã kiểm kê hơn 530 hộ và hơn 100 hộ đã được chi trả tạm ứng.

Xã Phước Dinh - nơi xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Dù địa phương đã nỗ lực giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2025 (tương đương 3.236 tỷ đồng), nhưng thực tế triển khai vẫn vấp phải một số "điểm nghẽn" pháp lý. Cụ thể, các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 189/2025/QH15 chưa được điều chỉnh kịp thời, gây lúng túng trong việc áp đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, tiến độ xây dựng hạ tầng các khu tái định cư và nghĩa trang phục vụ di dời vẫn còn chậm so với yêu cầu thực tế.

Tại cuộc họp mới đây với các địa phương và sở, ngành liên quan, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - nhấn mạnh: “Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Do đó, các đơn vị liên quan không được phép chậm trễ, phải chủ động phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ từng nút thắt kỹ thuật, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm ổn định đời sống người dân vùng dự án. Mục tiêu cao nhất là quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đúng lộ trình, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Cận cảnh khu vực xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 PV Tiền Phong ghi nhận:

Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải - nơi xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2.
Địa điểm xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh.
Địa điểm xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải.
Nhiều hộ dân thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh sẽ phải di dời để xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
Ông Võ Văn Bảy (bìa trái, ở thôn Thái An, nơi xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1) chia sẻ, bà con nơi đây mong muốn dự án sớm được triển khai để tạo diện mạo mới ở vùng biển nắng gió.
Nhiều hộ dân tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải đã nhận tiền bồi thường tạm ứng của dự án.
Người dân xã Vĩnh Hải và Phước Dinh mong muốn dự án sớm triển khai để thay đổi diện mạo quê hương.

Ngày 30/11/2024, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết đồng ý tiếp tục chủ trương đầu tư dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận. Như vậy, dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận được khởi động lại sau 8 năm phải tạm dừng. Cách đây 15 năm, vào năm 2009, dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội phê duyệt lần đầu với tổng công suất 4.000 MW, chia thành 2 nhà máy trên diện tích 1.642 ha tại xã Vĩnh Hải và Phước Dinh. Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 dự kiến ảnh hưởng đến hơn 1.460 hộ dân, bao gồm 617 hộ tại xã Phước Dinh và 844 hộ tại xã Vĩnh Hải. Tổng kinh phí bồi thường và tái định cư cho cả hai nhà máy ước tính khoảng 13.000 tỷ đồng.

Hồ Nam - Lữ Hồ - Như Ý
#Điện hạt nhân #Dự án #Trọng điểm #Khánh Hoà #Mặt bằng

