EU công bố đầu tư trọng điểm về năng lượng ở Việt Nam

TPO - Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh doanh và đầu tư Liên minh châu Âu (EU) - Việt Nam, ông Síkela - Cao ủy châu Âu phụ trách quan hệ đối tác quốc tế - cho biết khoản đầu tư trọng điểm đầu tiên là Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái, công suất 1.200 MW, với tổng vốn khoảng 900 triệu EUR.

Chuyến thăm Việt Nam của ông Síkela - Cao ủy châu Âu phụ trách quan hệ đối tác quốc tế - diễn ra ở thời điểm quan trọng, sau khi quan hệ EU - Việt Nam được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, với trọng tâm là biến sự nâng cấp này thành các dự án cụ thể và cơ hội kinh doanh.

Tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam diễn ra ngày 24/3 ở Hà Nội, ông Jozef Síkela - Cao ủy châu Âu phụ trách quan hệ đối tác quốc tế - nhận định, Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, với dân số trẻ, nền công nghiệp vững mạnh và những mục tiêu phát triển rõ ràng. Tuy nhiên, giai đoạn phát triển tiếp theo phụ thuộc vào hai yếu tố then chốt: Nguồn năng lượng đáng tin cậy và việc làm chất lượng.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Cao ủy Síkela đã công bố gói đầu tư hơn 560 triệu EUR dành cho Việt Nam, để hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế.

Đáng chú ý, khoản đầu tư trọng điểm đầu tiên là Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái, công suất 1.200 MW, với tổng vốn khoảng 900 triệu EUR. Trong đó, tại diễn đàn, thỏa thuận vay vốn gần 230 triệu EUR giữa AFD (Pháp), Proparco (Pháp) với Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho dự án này đã được công bố.

“Chúng tôi khởi động cơ sở hỗ trợ giao thông bền vững mới, trị giá 40 triệu EUR, nhằm huy động hơn 1 tỷ EUR đầu tư vào đường sắt và giao thông đô thị. Việt Nam đang lên kế hoạch cho các khoản đầu tư lớn, bao gồm dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TPHCM. Châu Âu có kinh nghiệm, công nghệ và doanh nghiệp để hỗ trợ những dự án này”, Cao ủy Síkela nói.

EU đang mở rộng khả năng tiếp cận tài chính bền vững. Thỏa thuận trị giá 200 triệu euro sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả năng lượng và giao thông sạch.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định quan hệ Việt Nam - EU đã phát triển mạnh mẽ trong hơn 30 năm qua, với khuôn khổ hợp tác ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là vai trò của Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. EU hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại tăng trưởng ổn định và đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

“Việt Nam luôn coi EU là đối tác quan trọng hàng đầu. Chúng ta có thể bổ trợ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực”, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nói và nhấn mạnh 6 trọng tâm hợp tác, gồm: Hiện thực hóa các hợp tác trong khuôn khổ "Cửa ngõ Toàn cầu" (Global Gateway); Ưu tiên thu hút đầu tư chất lượng cao và phát triển bền vững; Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP); Tăng cường tích hợp tiêu chuẩn ESG và Chuỗi giá trị toàn cầu; Tận dụng tối đa đòn bẩy EVFTA và đẩy nhanh phê chuẩn EVIPA; Hợp tác xây dựng các động lực tăng trưởng mới.

Phó Thủ tướng đề nghị các quốc gia thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA). Đây là mảnh ghép còn thiếu để tạo lập một hành lang pháp lý an toàn, vững chắc, giúp doanh nghiệp hai bên tự tin mở rộng đầu tư, cùng khai thác hai thị trường năng động là ASEAN và EU.

Việt Nam cũng mong muốn EU hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và kết nối đầu tư để xây dựng các mô hình kinh tế mới như Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nói: “Mỗi dự án phải có đầu ra - đầu vào - nhân lực - công nghệ - tài chính rõ ràng; mốc thời gian - thước đo hiệu quả cụ thể. Doanh nghiệp hai nước sẽ cùng làm, cùng tiến, cùng thắng”.

Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp EU đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam cũng chủ động tìm hiểu, mở rộng hợp tác tại các nước EU, thị trường có tiềm năng lớn, ổn định và giàu triển vọng.