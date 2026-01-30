Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Hơn 570 triệu USD vốn FDI 'rót' vào Phú Thọ trong 1 tháng

Viết Hà
TPO - Nhờ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh và đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp, trong tháng 1 này, tỉnh Phú Thọ đã thu hút hơn 570 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng hơn 12 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, xác định xúc tiến, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm 2026, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

a-kvn.jpg
Phối cảnh khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ.

Kết quả trong tháng 1, Phú Thọ đã thu hút vốn FDI đạt hơn 570 triệu USD, cao hơn 12 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đây được đánh giá là mức tăng trưởng ấn tượng, phản ánh niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư tại địa phương. Bên cạnh đó, vốn đầu tư trong nước (DDI) cũng đạt khoảng 3,9 nghìn tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ.

Để đạt được kết quả trên, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Tinh thần “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp” tiếp tục được thể hiện rõ nét, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với đó, công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được chỉ đạo quyết liệt. Nhiều cơ chế, chính sách quan trọng liên quan đến đầu tư, đất đai, nhà ở, quản lý ngân sách, giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được ban hành kịp thời, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, việc cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân bằng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực đã tạo thêm động lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Ước tính đến hết tháng 1, toàn tỉnh Phú Thọ có khoảng 500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký khoảng 3.200 tỷ đồng. Ngoài ra, khoảng 450 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư bền vững trong thời gian tới.

Viết Hà
