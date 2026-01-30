Hàng tuyển 'gà tiến vua' ở Hưng Yên đắt khách

TPO - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, vùng nuôi gà Đông Tảo ở xã Hoàn Long (Hưng Yên) bước vào mùa buôn bán cao điểm nhất trong năm. Dù có giá lên tới vài triệu đồng một con nhưng những con gà Đông Tảo sở hữu cặp chân “khủng”, mã đẹp được coi là “hàng tuyển” đã sớm có chủ.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết, xã Hoàn Long trở nên tấp nập người mua kẻ bán. Những con gà Đông Tảo được mệnh danh là “gà tiến vua” với dáng đi chắc nịch, bệ vệ, được người nuôi chăm sóc cẩn thận chờ ngày khách đến lấy.

Gà Đông Tảo được chăm sóc kỹ lưỡng để chờ khách đến lấy.

Gà Đông Tảo vốn nổi tiếng là giống gà quý hiếm, kén người chơi. Điểm khác biệt làm nên giá trị của giống gà này nằm ở cặp chân lớn, các ngón mập, lớp vảy dày hiếm thấy ở những giống gà khác.

Chị Trương Thị Thúy - chủ một trang trại gà Đông Tảo quy mô hàng trăm con trong xã Hoàn Long - cho biết, năm nay gia đình chị dự kiến xuất bán khoảng 450 con gà Đông Tảo phục vụ thị trường Tết, chủ yếu là dòng gà biếu, tặng.

“Hơn một nửa số gà đẹp đã được khách đặt trước. Tôi phải tách riêng từng khu để tiện chăm sóc, giữ dáng và hạn chế rủi ro. Đối với những con gà mà khách đặt rồi phải chăm sóc kỹ hơn để gà không bị xuống mã”, chị Thúy chia sẻ.

Gà Đông Tảo "hàng tuyển" thường được khách đặt làm quà biếu tặng.

Theo chị Thúy, để có một con gà Đông Tảo “đạt chuẩn”, thời gian nuôi thường kéo dài từ 10 tháng trở lên. Gà được tuyển chọn kỹ từ con giống, nuôi thả vườn để thân hình chắc khỏe và chân phát triển đúng dáng.

Giá gà Đông Tảo phụ thuộc vào kích thước chân, dáng đầu, bộ lông, trọng lượng và tổng thể hình dáng. Gà thương phẩm nuôi khoảng 6 tháng có giá 150.000 - 180.000 đồng/kg, gà đẹp nuôi từ 10 tháng trở lên có giá 300.000 - 500.000 đồng/kg. Gà trưởng thành thường nặng trên 4,5 kg với gà trống và trên 3,5 kg với gà mái.

“Nhiều con chân to, đỏ sẫm, vảy thịt nổi rõ được bán với giá vài triệu đồng mà vẫn rất đắt khách. Người sành chơi không chỉ mua thịt mà mua cả dáng và ý nghĩa phong thủy của con gà”, chị Thúy cho biết.

Với nhiều khách hàng, gà Đông Tảo không đơn thuần là một loại thực phẩm cao cấp mà còn mang ý nghĩa tinh thần trong dịp Tết. Việc lựa chọn gà Đông Tảo để biếu, tặng được xem như cách gửi gắm lời chúc may mắn, đủ đầy và hanh thông cho năm mới.

Anh Phạm Đức Khải (ở Hà Nội) là khách quen của một trại gà Đông Tảo tại Hưng Yên, chia sẻ: "Gà Đông Tảo có dáng đứng đẹp, đôi chân to màu đỏ au tượng trưng cho sự sung túc và vững vàng. Biếu một con gà đẹp đầu năm cũng là gửi lời chúc làm ăn thuận lợi, gia đình yên ấm", anh Khải chia sẻ.

Không chỉ giới kinh doanh, nhiều gia đình cũng chọn gà Đông Tảo để dâng cúng tổ tiên trong những ngày đầu năm. Chị Nguyễn Thị Lan (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Gà Đông Tảo thường được chọn để đặt lên mâm cỗ Tết vì dáng đẹp, thịt ngon và mang ý nghĩa cầu mong năm mới đầy đủ, khỏe mạnh. Với gia đình tôi, đó vừa là món ăn, vừa là nét văn hóa".

Giá gà Đông Tảo phụ thuộc vào kích thước chân, dáng đầu, bộ lông, trọng lượng mỗi con.

Ở xã Mễ Sở, anh Chu Văn Hùng (51 tuổi) ở xã Hoàn Long đang duy trì đàn gà khoảng 7.000 con. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, trang trại của anh dự kiến cung ứng hơn 2.000 con gà thương phẩm và khoảng 400 con gà biếu, tặng. Theo anh Hùng, giai đoạn gà con rất quan trọng, phải nuôi trong chuồng kín, có đèn sưởi và kiểm soát nhiệt độ để đảm bảo tỷ lệ sống và chất lượng đàn gà.

Để giữ ổn định các đặc điểm quý của giống gà Đông Tảo, nhiều trang trại áp dụng thụ tinh nhân tạo, lựa chọn gà trống và mái có chân to, dáng đẹp làm giống. Một số hộ còn dùng kính hiển vi kiểm tra chất lượng tinh gà trống trước khi phối giống nhằm nâng cao tỷ lệ ấp nở.

Song song đó, mô hình chăn nuôi an toàn sinh học được áp dụng rộng rãi. Vào mùa đông, nhiều hộ còn sử dụng tinh dầu quế, bạc hà để tăng sức đề kháng cho đàn gà.

Chuồng nuôi gà Đông Tảo được xử lý chất thải thường xuyên, đảm bảo sạch sẽ để hạn chế dịch bệnh.

Không chỉ bán gà sống, nhiều hộ còn chế biến sâu thành giò gà, giò xào, gà ủ muối, kê gà… được đóng gói, dán tem truy xuất nguồn gốc và bán qua mạng xã hội, livestream để mở rộng thị trường.

Theo đại diện Hợp tác xã chăn nuôi gà Đông Tảo, dịp Tết Bính Ngọ 2026, toàn xã Hoàn Long dự kiến cung ứng khoảng 5.000 con gà biếu và hơn 20.000 con gà thương phẩm. Việc giữ vững chất lượng, dáng mã và giá trị văn hóa được xem là yếu tố then chốt để giống “gà tiến vua” tiếp tục giữ vị thế trên thị trường mỗi dịp Tết đến, xuân về.