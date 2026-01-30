Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Đón Tết tự tin với chuỗi ưu đãi hấp dẫn trên ứng dụng số OCB OMNI

P.V

Bên cạnh các ưu đãi tại quầy trong dịp Tết Nguyên Đán 2026, hàng ngàn cơ hội trúng quà giá trị lớn được ngân hàng Phương Đông (OCB) gửi đến khách hàng khi giao dịch trên ứng dụng số OCB OMNI.

pr-tet-2026.jpg
Chương trình “Rung Cây Hái Lộc” có tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng

Từ ngày 05/01/2026 đến 08/02/2026, với chương trình “Rung Cây Hái Lộc”, các hoạt động gửi tiết kiệm, chi tiêu thẻ, vay vốn, tiền gửi thanh toán, bảo hiểm... hoặc tham gia dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên trên ứng dụng số OCB OMNI đều giúp người dùng tích lũy lượt chơi, đem đến cơ hội “săn lộc đầu năm” ngay trên chính chiếc điện thoại thông minh của mình.

Cụ thể, sau khi hoàn thành giao dịch và thỏa điều kiện tham gia chương trình, trong giai đoạn từ 05/01 đến 15/02/2026, khách hàng sẽ nhận mã lượt chơi trực tiếp trên ứng dụng số OCB OMNI để tham gia vòng quay trúng thưởng với cơ hội nhận một trong những phần quà sau: 5 iPhone 17 Pro 256GB, 5 giải AirPods Pro 3, cùng hàng nghìn quà tặng giá trị khác như áo thun có chữ ký nghệ sĩ, voucher đa năng Urbox, lượt lì xì may mắn và điểm thưởng Omni Coins được trao xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình.

Đặc biệt, những khách hàng đã nhận được vòng quay “lượt lì xì may mắn” sẽ tiếp tục được tham gia vòng quay mở lộc diễn ra từ mùng 1 đến mùng 5 Tết (17/02 – 21/02/2026). Thông qua hoạt động này, OCB vừa mang đến cơ hội nhận thêm quà tặng, vừa tái hiện phong tục lì xì truyền thống trong không gian số, góp phần duy trì không khí Tết quen thuộc trong nhịp sống hiện đại.

Dù mới được triển khai nhưng chương trình đã ghi nhận hơn 88.000 khách hàng tham gia trên ứng dụng số OCB OMNI tại tất cả các sản phẩm. “Sức nóng” này đã cho thấy trải nghiệm Tết số không chỉ dừng lại ở yếu tố may mắn đầu năm mà còn chạm đúng nhu cầu tài chính thực tế của người dùng, mang đến sự thuận tiện và chủ động.

Đại diện OCB chia sẻ: “Khách hàng của OCB ngày càng am hiểu và ưu tiên các trải nghiệm số nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Chính vì vậy, việc đầu tư mạnh mẽ vào các hoạt động Tết trên nền tảng trực tuyến là bước đi nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Chúng tôi không chỉ mong muốn mang đến niềm vui may mắn đầu năm, mà còn muốn giới thiệu đến khách hàng những công cụ hữu ích, giúp họ chủ động và tự tin hơn trên hành trình tài chính của mình.”

P.V
#OCB OMNI #Ưu đãi Tết #Rung Cây Hái Lộc #quà tặng #trúng thưởng #ngân hàng Phương Đông

