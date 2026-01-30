Nơi khởi nguồn những công trình làm thay đổi diện mạo Gia Lai

Giữ vai trò trung tâm trong triển khai các công trình trọng điểm, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, góp phần thay đổi diện mạo địa phương và tạo động lực tăng trưởng mới.

Hạt nhân dẫn dắt hạ tầng

Trong chiến lược phát triển, tỉnh Gia Lai chọn giao thông “đi trước mở đường”, điều này thể hiện rõ qua việc đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông quan trọng, tạo nên một hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại.

Gia Lai hội tụ đầy đủ các thế mạnh về kinh tế biển, công nghiệp, dịch vụ, du lịch cùng lợi thế nông - lâm nghiệp, tài nguyên sinh thái và bản sắc văn hóa đặc sắc. Phát huy lợi thế đó, tỉnh đang tập trung triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm, tăng cường liên kết liên vùng và mở rộng không gian phát triển mới.

Khánh thành dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân.

Với vai trò là đơn vị “nòng cốt” trong việc quản lý, triển khai các dự án trọng điểm, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang nỗ lực hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đồng bộ, tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương.

Trong năm 2025, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai được UBND tỉnh giao nhiệm vụ Chủ đầu tư 56 dự án, trong đó có 6 dự án thi công hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng; 50 dự án đang triển khai xây dựng và chuẩn bị đầu tư. Dù đối mặt nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, song đơn vị đã chủ động, tập trung tháo gỡ vướng mắc, qua đó bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ theo kế hoạch.

Thực tiễn cho thấy, các công trình hoàn thành không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng, mà còn mở ra không gian phát triển mới, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng, góp phần tạo sinh kế và động lực tăng trưởng cho địa phương.

Những dự án giao thông hoàn thành không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng, mà còn mở ra không gian phát triển mới.

Không vì chạy theo tiến độ mà buông lỏng quản lý chất lượng

Theo ông Lưu Nhất Phong - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, năm 2026 được xác định là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh. Ban được UBND tỉnh giao nhiệm vụ Chủ đầu tư đối với nhiều dự án trọng điểm có quy mô lớn, tính chất phức tạp, như: Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát; Dự án thành phần 1 (đoạn Km0+000 - Km22+000) và Dự án thành phần 2 (đoạn Km22+000 - Km90+000) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, cùng một số công trình giao thông, dân dụng khác.

Theo đó, để bảo đảm tiến độ triển khai được kịp thời, Ban đã sớm xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng phòng chuyên môn, từng cá nhân phụ trách khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý từ bước lập chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư đến thiết kế bản vẽ thi công để sớm khởi công các gói thầu xây lắp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án.

Không khí thi công trên công trường dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Trong quá trình triển khai xây dựng, đơn vị đã chủ động, tích cực phối hợp với các bên liên quan để đẩy nhanh công tác đền bù GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật để sớm giao mặt bằng sạch phục vụ thi công xây dựng. Tinh thần quán triệt xuyên suốt là “tiến độ phải đi đôi với chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư”, kiên quyết không vì chạy theo tiến độ mà buông lỏng quản lý chất lượng công trình.

“Ban đặc biệt coi trọng công tác quản lý nhà thầu, yêu cầu các nhà thầu tư vấn, xây lắp thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết và tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong đó, định kỳ hằng tuần tổ chức họp với các nhà thầu thi công, tư vấn để đánh giá tiến độ và kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh các nội dung không phù hợp. Đồng thời, tiến hành đánh giá, xếp loại năng lực của các nhà thầu một cách khách quan, minh bạch. Đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng, thi công chậm tiến độ hoặc không bảo đảm chất lượng, Ban kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý theo đúng quy định, từ nhắc nhở, phạt hợp đồng, yêu cầu khắc phục đến đề xuất thay thế nhà thầu khi cần thiết, nhằm bảo đảm kỷ cương, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công”, ông Phong nhấn mạnh.