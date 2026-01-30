Giá vàng đột ngột tuột đỉnh

TPO - Sáng nay (30/1), giá vàng thế giới và trong nước quay đầu giảm sau khi lập đỉnh. Các “nhà vàng” nới rộng khoảng cách chênh lệch mua vào - bán ra khiến người mua gặp rủi ro kép khi “đu đỉnh”.

Giá vàng quay đầu giảm

Vào lúc 6h30, giá vàng thế giới ở mức 5.424 USD/ounce, giảm 104 USD/ounce so với sáng qua.

Giá vàng trong nước cũng giảm theo. Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 186,6 - 189,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp đều nới rộng khoảng cách mua vào - bán ra. Vàng miếng SJC, giá mua vào bán ra chênh nhau lên 3 triệu đồng/lượng. Theo đó, nếu người mua vàng SJC ở vùng giá đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng ngày hôm qua, đến nay lỗ “kép” gần 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm 1,2 - 1,6 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu sau khi lập đỉnh sáng qua. Theo đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 187,8 - 190,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 186,6 - 189,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 186,3 - 189,3 triệu đồng/lượng…

Giá vàng bất ngờ giảm sau khi lập đỉnh trên 191 triệu đồng/lượng.

Chiều qua, giá bạc thỏi, bạc miếng cũng quay đầu giảm. Theo đó, giá bạc Phú Quý 4,3 - 4,5 triệu đồng/lượng, tương đương 120 triệu đồng/kg, giảm 1 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat niêm yết ở mức 122 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.083 đồng/USD, giảm thêm 5 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 25.810 - 26.200 đồng/USD (mua - bán), giảm mạnh 80 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường "chợ đen" sáng nay giao dịch USD trong vùng giá 26.200 - 26.250 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Nhu cầu vàng của Việt Nam ngược với thế giới?

Theo Báo cáo Xu hướng Nhu cầu Vàng cả năm 2025 của Hội đồng Vàng Thế giới, tổng nhu cầu vàng năm 2025 đạt mức cao nhất từ trước tới nay, lên tới 5.002 tấn. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ, quý IV đã khép lại một năm tăng trưởng ấn tượng của thị trường vàng, khi bất ổn địa chính trị và kinh tế kéo dài đã thúc đẩy dòng vốn đầu tư chảy mạnh vào vàng, đưa giá trị đầu tư cả năm lên tới 555 tỷ USD.

Nhu cầu đầu tư vàng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục 2.175 tấn, trở thành động lực chính cho một năm tăng trưởng đầy ấn tượng, với hàng loạt kỷ lục được thiết lập của vàng. Trên phạm vi toàn cầu, nhà đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn và đa dạng hóa danh mục đã đẩy mạnh rót vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng, với lượng mua ròng đạt 801 tấn trong cả năm.

Bên cạnh dòng vốn vào các quỹ ETF, nhu cầu vàng vật chất, chủ yếu là vàng miếng và vàng xu, cũng tăng mạnh, với tổng nhu cầu toàn cầu đạt 1.374 tấn, tương đương 154 tỷ USD. Hai thị trường lớn là Trung Quốc (tăng 28% so với cùng kỳ) và Ấn Độ (tăng 17% so với cùng kỳ) ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, chiếm hơn 50% tổng nhu cầu của phân khúc này.

Hoạt động mua vàng miếng và vàng xu tại hầu hết các thị trường ASEAN tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm. Thái Lan ghi nhận mức đầu tư vàng cao nhất kể từ năm 2018, với giá trị đầu tư đạt mức cao nhất trong 12 năm qua, lên tới 6 tỷ USD. Indonesia cũng duy trì hoạt động đầu tư vàng cao ổn định trong nhiều quý gần đây.

Việt Nam là trường hợp ngoại lệ đáng chú ý trong khu vực ASEAN. Nhu cầu đầu tư vàng giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, từ 8,2 tấn trong quý IV/2024 xuống còn 7 tấn trong quý IV/2025. Đây là quý thứ sáu liên tiếp ghi nhận mức suy giảm so với cùng kỳ và là mức thấp của quý IV kể từ năm 2021.

Hạn chế về nguồn cung là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này. Theo các nguồn tin trong ngành, tình trạng khan hiếm vàng miếng SJC đã gây áp lực lên thị trường, đồng thời đẩy mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới lên trên 550 USD/ounce (tương đương hơn 16 triệu đồng/lượng). Trong bối cảnh các lựa chọn đầu tư vàng bị thu hẹp, nhu cầu đối với vàng nhẫn 24K đã gia tăng.