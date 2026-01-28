Giá vàng bạc tăng không ngừng

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 175,3 - 177,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua. Đây tiếp tục là mốc kỷ lục mới của vàng miếng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng cao chưa từng có. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 174,3 - 177,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 174,1 - 176,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng…

Vàng miếng SJC, nhẫn tăng liên tiếp.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới lên mốc kỷ lục 5.160 USD/ounce, tăng 113 USD so với sáng qua.

Chiều qua, giá bạc miếng, bạc thỏi cũng ghi nhận mức cao kỷ lục. Theo đó, giá bạc Phú Quý 4,1 - 4,3 triệu đồng/lượng, tương đương 114 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng qua. Bạc Ancarat niêm yết 113 triệu đồng/kg…

Giá vàng, bạc trong nước liên tục tăng từ đầu năm 2026 đến nay vượt mọi dự báo. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, sau khi tăng mạnh sẽ có đợt điều chỉnh giảm. Theo đó, nhà đầu tư thận trọng, tránh mua bán "lướt sóng" vì hiện mức chênh lệch mua vào - bán ra của cả vàng, bạc đều lớn nên nhà đầu tư sẽ gặp rủi ro "ké" khi giá giảm.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.098 đồng/USD, giảm mạnh 15 đồng so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank cũng giảm mạnh giá USD về mức 25.940 - 26.330 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.