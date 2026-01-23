Cắt khóa vào nhà dân trộm tiền, vàng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng

TPO - Thực hiện vụ trộm vàng và tiền tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng, hai đối tượng đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Cơ quan CSĐT Công an An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Bình Yên (SN 1990) và Nguyễn Bé Nhí (SN 1993, cùng cư trú phường Long Xuyên, An Giang) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Lê Bình Yên và Nguyễn Bé Nhí tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 1/1/2026, Lê Bình Yên mang kìm cộng lực chạy xe quanh các tuyến phố phường Long Xuyên để tìm nhà dân nhằm đột nhập trộm cắp tài sản.

Khi đến khu vực khóm Đông Thịnh 8, Yên nhận thấy một nhà dân khóa cửa ngoài, dự đoán không có chủ ở nhà nên cắt khóa vào lục lọi lấy trộm hơn 10 cây vàng, 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản khác, tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Đến ngày 5/1, Yên bị Công an phường Long Xuyên bắt giữ. Khám xét người, phương tiện và nơi ở của Yên, công an thu giữ nhiều ngoại tệ, vàng trang sức và tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Yên còn khai nhận, đêm 15/12/2025 đã cùng Nguyễn Bé Nhí cắt khóa, đột nhập vào một nhà dân trên đường Lê Minh Ngươn (phường Long Xuyên), trộm tiền, vàng và nhiều tài sản khác, tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng.