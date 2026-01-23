Công an truy quét vàng tặc ở Đà Nẵng

TPO - Ngày 23/1, Công an xã Phước Hiệp (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức truy quét, phá dỡ nhiều lán trại phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực khe 38 và 39.

Những ngày cuối năm, tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Phước Hiệp diễn biến phức tạp, gây nhiều bức xúc. Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an xã Phước Hiệp phát hiện một số đối tượng lợi dụng thời điểm cận Tết lén lút quay trở lại khu vực khe 38, 39 để tổ chức khai thác vàng trái phép.

Trước thực trạng này, lực lượng công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp cận khu vực bãi vàng nằm sâu trong rừng để tổ chức truy quét, xử lý.

Lực lượng Công an xã Phước Hiệp đồng loạt ra quân, truy quét khai thác vàng trái phép trong khu vực rừng sâu.

Qua kiểm tra, thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, các đối tượng vàng tặc đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Để ngăn chặn việc tái diễn hoạt động khai thác trái phép, lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ, tiêu hủy toàn bộ các lán trại và nhiều dụng cụ phục vụ khai thác vàng trái phép theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng thu gom và tiêu hủy nhiều dụng cụ phục vụ khai thác vàng trái phép.

Đại diện UBND xã Phước Hiệp cho biết, thời gian qua, xã Phước Hiệp đã phối hợp cùng lực lượng chức năng nhiều lần tổ chức các đợt truy quét, tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay, không tham gia khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao, các đối tượng vẫn tìm cách quay lại hoạt động, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Chính quyền xã kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tổ chức, tiếp tay hay tham gia khai thác khoáng sản trái phép, góp phần bảo vệ tài nguyên và giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Thượng tá Phạm Văn Sơn, Trưởng Công an xã Phước Hiệp, cho biết khu vực khe 38, 39 đã dừng khai thác từ lâu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lợi dụng địa hình hiểm trở, đường đi khó khăn, một số đối tượng vẫn lén lút quay trở lại dựng lán, tổ chức đào đãi vàng trái phép. Hoạt động này không chỉ gây thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn.

“Chúng tôi đã chia thành nhiều tổ, tổ chức tuần tra, truy quét quyết liệt, không để hình thành các điểm nóng khai thác vàng trái phép trên địa bàn. Qua đó, lực lượng chức năng đã phá hủy 6 lán trại, 2 cối xay, 1 máy nổ phát điện cùng nhiều mét dây điện phục vụ khai thác vàng trái phép. Nhiều đối tượng khi phát hiện lực lượng công an đã bỏ trốn vào rừng. Thời gian tới, Công an xã Phước Hiệp sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, truy quét; trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Thượng tá Phạm Văn Sơn cho biết.