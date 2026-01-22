Mâu thuẫn chuyện bán đất, cháu ruột đâm cậu tử vong

TPO - Quá trình cự cãi do mâu thuẫn chuyện bán đất, anh M. buông lời thách thức dẫn đến việc bị cháu ruột là Lô Kim Trọng dùng dao đâm tử vong.

Ngày 22/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lô Kim Trọng (SN 1995, trú xã Sơn Lâm, Nghệ An) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 31/7/2025, Trọng và cậu ruột là anh M. xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc bán đất của ông bà để lại. Anh M. nói Trọng nên bán mảnh đất phía sau nhà ông bà, chuyển đi nơi khác sinh sống.

Cho rằng cậu có ý đuổi mình ra khỏi nhà, Trọng bức xúc chạy vào phòng ngủ lấy dao. Khi thấy Trọng cầm dao đứng đối diện, anh M. buông lời thách thức. Không thể kiềm chế, Trọng đã dùng dao đâm một nhát vào vùng đầu anh M.

Bị cáo Lô Kim Trọng tại phiên tòa.

Bị tấn công, anh M. xô ngã Trọng xuống sân và dùng tay bóp cổ. Hai bên tiếp tục giằng co cho đến khi người dân chạy đến can ngăn, tước dao khỏi tay Trọng.

Anh M. được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong do suy tuần hoàn, suy hô hấp. Sau đó, Trọng đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo Trọng thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi và bày tỏ sự hối hận. Nhiều lần bị cáo bật khóc khi nhắc đến ông bà và cái chết của cậu ruột, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Đại diện hợp pháp của bị hại cho rằng vụ việc là nỗi đau lớn đối với gia đình, không yêu cầu bồi thường dân sự và đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lô Kim Trọng 18 năm tù. Về dân sự, do phía bị hại không yêu cầu nên tòa không xem xét.