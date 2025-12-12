Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Truy tố người phụ nữ dùng xyanua giết tình nhân, rồi lao xe xuống vực

Chúc Trí
TPO - Ngày 12/12, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Nguyễn Thu Trang về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Trang là người đã dùng chất độc xyanua cho vào ly cà phê giết hại nhân tình, rồi chở thi thể lên đèo Bảo Lộc cho xe lao xuống vực.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2022, Trần Nguyễn Thu Trang (SN 1985, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và anh M.H.V. (SN 1986, ngụ phường Hòa Hưng, TPHCM) có quan hệ yêu đương. Cuối tháng 8/2024, giữa Trang và anh V. phát sinh mâu thuẫn, vì Trang cho rằng anh V. đang lừa dối tình cảm của mình, cùng với áp lực kinh tế gia đình nên Trang nảy sinh ý định giết V. rồi tự sát.

z7318857446891-701d969aca7858f05737b5a80317bf45.jpg
Bị can Trần Nguyễn Thu Trang và hiện trường lao ô tô xuống vực trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) để tự tử.

Trang lên mạng xã hội đặt mua 7 viên xyanua với giá 1,4 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Trang lấy thử một phần nhỏ của một viên xyanua hòa vào nước cho mèo uống, thấy mèo trúng độc và chết ngay sau đó. Sau đó Trang nghiền 1/3 viên xyanua bỏ vào túi nilon rồi dán kín cất giữ.

Ngày 20/10/2024, anh V. lái xe ô tô biển số 51L-320.10 đến phòng trọ của Trang tại số 159B Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận, TPHCM chở Trang về quê ở phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) chơi. Đến khoảng 16h cùng ngày, anh V. lái xe chở Trang quay về TPHCM.

Trước khi đi về, Trang đến quán cà phê gần nhà mua cho anh V. ly cà phê để đem theo xe uống. Lúc này, Trang nảy sinh ý định dùng chất độc xyanua để giết anh V., nên trên đường về TPHCM, lợi dụng lúc anh Văn tập trung lái xe, Trang dùng áo khoác che ly cà phê, rồi lấy túi nilon chứa xyanua trong túi xách đổ vào ly cà phê của anh V.

Sau khi anh V. uống cà phê có xyanua, khoảng 3 phút sau có biểu hiện ngộ độc nên dừng xe, xuống đi vòng vào lề đường và gục xuống gần bánh trước bên phải xe.

Trang biết anh V. đã bị trúng độc chết nên đưa anh lên xe và chở về nhà trọ của mình tại TPHCM để vào nhà cất đồ.

Khoảng 1h sáng 21/10/2024, Trang lái xe chở thi thể anh V. đến đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), tại đây Trang chạy xe lên xuống đèo nhiều lần.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Trang lái xe đổ đèo Bảo Lộc, khi xe đang xuống dốc Trang đánh lái sang trái cho xe lao xuống vực.

Tuy nhiên, Trang chỉ bị thương nhẹ nên thoát ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu.

Kết quả giám định, anh V. tử vong do trúng độc xyanua. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trần Nguyễn Thu Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chúc Trí
#Đồng Tháp #gây án #lao xe xuống vực #Đèo bảo Lộc #Lâm Đồng

