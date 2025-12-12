Truy nã đặc biệt một Chủ tịch công ty liên quan vụ án đưa, nhận hối lộ

TPO - Ngày 12/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Công nghệ NhoNho trong vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Cụ thể, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy cùng nhiều tổ chức, cá nhân liên quan.

Bị can Hoàng Bá Nghị.

Trước đó, ngày 3/11/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Bá Nghị (SN 1971, trú phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Công nghệ NhoNho.

Sau khi được Viện KSND Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT phối hợp Công an phường Hưng Phú tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành lệnh bắt tạm giam, Hoàng Bá Nghị đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, ngày 11/12/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Hoàng Bá Nghị. C03 đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc khi phát hiện đối tượng phải kịp thời báo tin hoặc áp dụng biện pháp bắt giữ theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra kêu gọi Hoàng Bá Nghị tự giác ra đầu thú để được xem xét chính sách khoan hồng; đồng thời bảo đảm quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo Điều 16 và Điều 60 BLTTHS 2015. Nếu tiếp tục bỏ trốn, bị can bị xem là từ bỏ quyền tự bào chữa, và sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử theo quy định.

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ Điều tra viên Nguyễn Tuấn Việt, Phòng 8 – Cục C03; số điện thoại: 0916 561 618; địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.