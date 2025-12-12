Bắt giữ phạm nhân trốn trại bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

TPO - Sau gần 6 tháng bỏ trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (tỉnh Sơn La), phạm nhân Lý Văn Vũ đã bị lực lượng công an bắt giữ tại khu vực phường Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Ngày 12/12, Công an phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa bắt giữ Lý Văn Vũ (36 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên) là phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (tỉnh Sơn La) hồi tháng 5/2025 và đang bị truy nã.

Theo cơ quan công an, Lý Văn Vũ là đối tượng nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự. Vũ bị kết án 24 năm 7 tháng tù về nhiều tội: đe dọa giết người, trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Lý Văn Vũ bỏ trốn khỏi Trại giam Yên Hạ vào ngày 22/5 khi đang lao động. Ngày 26/5, Giám thị Trại giam Yên Hạ đã ra quyết định truy nã số 1027 đối với đối tượng này. Công an nhiều địa phương đã tổ chức lực lượng hàng trăm cán bộ chiến sĩ lần theo dấu vết của đối tượng.

Phạm nhân Lý Văn Vũ bị bắt giữ.

Trong quá trình trốn chạy, Vũ trộm một xe máy rồi di chuyển qua Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, lên khu vực cửa khẩu Tân Thanh. Sau đó vượt biên sang Campuchia, quay về Việt Nam, tiếp tục di chuyển qua nhiều tỉnh trước khi xuất hiện ở Hà Tĩnh. Trưa ngày 11/12, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, Công an phường Vũng Áng đã triển khai lực lượng truy bắt.

Bước đầu, Vũ khai nhận khi vừa trốn khỏi Trại giam Yên Hạ, suốt 14, 15 ngày ở trong rừng chỉ uống nước và ăn trái dại. Để tránh bị phát hiện, Vũ thường đi ban đêm, đường mòn, rừng núi, hiểm trở, ngủ đêm ở nhà hoang, nghĩa địa, không ngủ ở nhà nghỉ, khách sạn, không đến chỗ đông người.

Ngay khi Công an phường Vũng Áng bắt được phạm nhân trốn trại, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đã đến Hà Tĩnh di lý phạm nhân Vũ về Trại giam Yên Hạ để xử lý theo quy định của pháp luật.

