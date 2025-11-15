Bị truy đuổi, nhóm 'quái xế' đạp vào đầu xe máy cảnh sát 141 để bỏ trốn

TPO - Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát 141, nhóm "quái xế" còn đạp vào đầu xe máy của lực lượng chức năng khiến 1 thiếu tá ngã xuống đường, chấn thương nặng.

Đại tá Nguyễn Đức Long cùng thành viên trong đoàn công tác thăm hỏi Thiếu tá Quân.

Ngày 15/11, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc CATP Hà Nội đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Hoàng Minh Quân - cán bộ Đội 6, Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội, bị thương trong khi làm nhiệm vụ cùng Tổ công tác Y6/141.

Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng các thành viên trong đoàn công tác hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên tinh thần Thiếu tá Quân và chia sẻ với những khó khăn trong quá trình điều trị, phục hồi.

Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống của Thiếu tá Quân là phẩm chất tiêu biểu của người chiến sĩ Công an Thủ đô, góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Trước đó, khoảng 1h40 ngày 15/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Trường Chinh, Tổ công tác Y6/141 phát hiện nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe.

Trong quá trình truy đuổi, một đối tượng đã dùng chân đạp mạnh vào đầu xe mô tô của Thiếu tá Hoàng Minh Quân, khiến Thiếu tá Quân ngã xuống đường, bị thương nặng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa Thiếu tá Quân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết quả chẩn đoán cho thấy, Thiếu tá Quân bị tổn thương nội sọ, vỡ đài quay có di lệch nhẹ, phù nề vùng khuỷu tay và đã được cố định tay bằng nẹp bột trước khi xuất viện về nhà theo dõi.

Các đối tượng liên quan sau đó đã bị tổ công tác khống chế, bàn giao cho Công an phường Kim Liên để xử lý theo quy định.

Nam thanh niên mang theo dao cho biết để phòng thân.

Cùng ngày 15/11, tổ công tác Y11/141, Y2/141, Y6/141... làm nhiệm vụ trên các tuyến Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo - Quang Trung, Trường Chinh, phát hiện 3 trường hợp mang theo gậy ba khúc bằng kim loại, dao,...

Hai thanh niên để gậy ba khúc trong cốp xe.

Trong thời gian tới, các Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.