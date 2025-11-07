Cảnh sát 141 bắt giữ nhóm ‘quái xế’ mang theo gạch, vỏ chai bia ‘đi tìm đối thủ’

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hà
TPO - Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội bắt giữ nhóm đối tượng điều khiển xe máy mang theo vỏ chai bia thủy tinh, gạch, roi sắt. Đáng chú ý, trong điện thoại của các đối tượng này còn nhiều video cầm kiếm lạng lách, đánh võng trên đường đi tìm đối thủ đánh nhau.

kiem-nhat-2.jpg
Nhóm thanh niên mang theo vỏ chai thủy tinh, gạch...

Theo đó, khoảng 22h ngày 6/11, tổ công tác Y10-141, Công an TP Hà Nội, tuần tra tại gần số 2 Lê Đức Thọ phát hiện nhóm thanh niên điều khiển 2 xe máy (1 xe không BKS) có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Clip các đối tượng mang theo kiếm di chuyển trên đường.

Quá trình dừng xe kiểm tra, tổ công tác xác định những người trên gồm: Nguyễn Tuấn M. (SN 2007, trú tại Tây Mỗ, Hà Nội) điểu khiển xe Honda Airblade không gắn BKS chở theo Hoàng Việt H. (SN 2007, trú tại Bắc Quang, Tuyên Quang), Nguyễn Đức M. (SN 2007, trú tại Hàm Rồng, Lào Cai) điểu khiển xe máy Honda Wave mang BKS 24AA-34.4XX chở theo Nguyễn Minh Q. (SN 2008, trú tại Bắc Quang, Tuyên Quang) và Nguyễn Tiến Th. (SN 2007, trú tại Phan Si Păng, Lào Cai).

Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong balô của Hoàng Việt H. đeo trên lưng có 7 chai bia rỗng, 4 viên gạch, 1 roi cáp bằng kim loại có đầu nhọn.

kiem-nhat.jpg
Hình ảnh nam thanh niên cầm theo kiếm trên đường.

Đáng chú ý, khi kiểm tra điện thoại của Nguyễn Đức M. có nhiều video, hình ảnh thể hiện có 8 đối tượng điều khiển 4 xe máy trong đó có 5 đối tượng nêu trên cầm 2 kiếm bằng kim loại có hành vi lạng lách, đánh võng phóng tốc độ cao trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội.

Được biết, các đối tượng này mang theo hung khí để đi tìm đối thủ đánh nhau.

kiem-nhat-1.jpg
Cảnh sát thu giữ 2 cây kiếm.

Đối tượng Nguyễn Minh Q. tự khai 2 kiếm nhật bằng kim loại trên đang cất giấu tại địa chỉ ngõ 401/72 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội.

Tổ công tác đã tiến hành bàn giao người, phương tiện, tang vật vào Công an phường Từ Liêm xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh Hà
