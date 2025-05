Bắt đối tượng say rượu gây rối trật tự tại chốt bảo vệ đoàn khách quốc tế

TPO - Ngày 3/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Xuân Long (SN 1988, trú tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Long có hành vi gây rối, xô đẩy cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ đoàn khách quốc tế thăm Việt Nam.

Trước đó, ngày 15/4, đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Công an TP Hà Nội đã triển khai phương án bảo vệ trên các tuyến đường đoàn di chuyển, trong đó có đường Võ Nguyên Giáp. Trưa cùng ngày, Long cùng Nguyễn Đức Hiếu (SN 1983, trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) uống rượu tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Khoảng 13h, Long điều khiển xe máy biển số 29P9-5109 chở Hiếu, cả hai không đội mũ bảo hiểm. Mặc dù nhìn thấy biển báo cấm đi ngược chiều nhưng Long vẫn tiếp tục di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng Nhật Tân - Nội Bài với tốc độ khoảng 60 – 70km/giờ. Khi xe đến địa phận thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thì cán bộ cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng Long không chấp hành, tiếp tục di chuyển. Khi đi đến khu vực Vòng xuyến VIP A (thời điểm bắt đầu cấm đường hoàn toàn) thì gặp chốt CSGT chặn nên Long không di chuyển được nữa. Tại đây, CSGT yêu cầu Long, Hiếu xuống xe vào lề đường nhưng Long không chấp hành, giằng co xô đẩy cán bộ làm nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự tại khu vực bảo vệ. Lúc này, tổ công tác làm nhiệm vụ tại vị trí đã khống chế Long đưa về Đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài làm việc. Theo cơ quan công an, Long có hành vi gây rối xảy ra tại nơi công cộng, vào thời điểm cấm đường để bảo vệ đoàn cấp cao theo phương án của Công an thành phố đã được triển khai thực hiện, đe dọa đến an toàn của đoàn khách quốc tế khi di chuyển trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Đồng thời khi sự việc diễn ra, có đông đảo người dân tham gia giao thông đang chấp hành việc cấm đường chứng kiến, có người đã quay video đăng lên mạng xã hội, gây bất bình, dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định. Thanh Hà