Xử phạt nữ TikToker dừng xe tải giữa đường để tranh cãi với tài xế khác

TPO - Nữ TikToker lái xe tải có hành vi dừng xe giữa đường để tranh cãi với tài xế xe đi ngược chiều, đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Camera ghi lại sự việc.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao vụ việc, một nữ TikToker lái xe tải trong quá trình di chuyển đã dừng xe giữa đường để “tranh luận” với một lái xe đi ngược chiều về ý thức tham gia giao thông.

Ngay sau khi biết được thông tin về vụ việc trên, Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vào cuộc, xác minh làm rõ vụ việc.

Cụ thể, vào 22h ngày 29/12, tại tuyến đường thuộc địa phận xã Ngàn Sơn, tỉnh Thái Nguyên, chị Ngô T. M. H (SN 1999, trú tại Trung Hội, Thái Nguyên) điều khiển xe tải biển số 20C-237.XX đã có hành vi vi phạm dừng xe không sát mép lề đường bên phải theo chiều đi ở nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường.

Theo cơ quan chức năng, tài xế vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 6 Nghị định 168/NĐ-CP của Chính phủ và bị xử phạt 700.000 đồng.

Biên bản vi phạm hành chính đối với chị Ngô T. M. H đã được Phòng CSGT Thái Nguyên lập chiều ngày 31/12/2025.

Cục CSGT cho biết, quá trình tham gia giao thông nhường nhịn nhau là một nét đẹp văn hóa, đừng thay thế cho một lỗi nhỏ của người khác bằng một vi phạm pháp luật của mình.

Trường hợp này, nếu chị Ngô T. M. H tiếp tục thiếu kiềm chế sẽ rất dễ gây đến hành vi vi phạm pháp luật phức tạp hơn như: cản trở giao thông đường bộ; gây rối trật tự công cộng…