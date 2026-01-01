Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xử phạt nữ TikToker dừng xe tải giữa đường để tranh cãi với tài xế khác

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nữ TikToker lái xe tải có hành vi dừng xe giữa đường để tranh cãi với tài xế xe đi ngược chiều, đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

1000030848.jpg
Camera ghi lại sự việc.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao vụ việc, một nữ TikToker lái xe tải trong quá trình di chuyển đã dừng xe giữa đường để “tranh luận” với một lái xe đi ngược chiều về ý thức tham gia giao thông.

Ngay sau khi biết được thông tin về vụ việc trên, Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vào cuộc, xác minh làm rõ vụ việc.

Cụ thể, vào 22h ngày 29/12, tại tuyến đường thuộc địa phận xã Ngàn Sơn, tỉnh Thái Nguyên, chị Ngô T. M. H (SN 1999, trú tại Trung Hội, Thái Nguyên) điều khiển xe tải biển số 20C-237.XX đã có hành vi vi phạm dừng xe không sát mép lề đường bên phải theo chiều đi ở nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường.

Theo cơ quan chức năng, tài xế vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 6 Nghị định 168/NĐ-CP của Chính phủ và bị xử phạt 700.000 đồng.

Biên bản vi phạm hành chính đối với chị Ngô T. M. H đã được Phòng CSGT Thái Nguyên lập chiều ngày 31/12/2025.

Cục CSGT cho biết, quá trình tham gia giao thông nhường nhịn nhau là một nét đẹp văn hóa, đừng thay thế cho một lỗi nhỏ của người khác bằng một vi phạm pháp luật của mình.

Trường hợp này, nếu chị Ngô T. M. H tiếp tục thiếu kiềm chế sẽ rất dễ gây đến hành vi vi phạm pháp luật phức tạp hơn như: cản trở giao thông đường bộ; gây rối trật tự công cộng…

Thanh Hà
#Vi phạm quy định giao thông #Nữ TikToker dừng xe giữa đường #Xử phạt hành chính vi phạm giao thông #Vấn đề ý thức tham gia giao thông #Công tác xử lý vi phạm tại Thái Nguyên #Văn hóa nhường nhịn trong giao thông #Hành vi gây rối trật tự công cộng #Quy định về dừng xe không sát lề #Tác động của hành vi lái xe thiếu kiềm chế

Xem thêm

Cùng chuyên mục