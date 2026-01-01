Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt 'bà trùm' đường dây mua bán hóa đơn trái phép ở Đà Nẵng

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, trú phường An Hải, TP. Đà Nẵng) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép quy mô lớn vừa bị Công an Đà Nẵng triệt phá.

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định khởi tố 3 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ quy mô lớn. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, trú phường An Hải, TP. Đà Nẵng) được xác định là đối tượng cầm đầu.

79a440baae6e2130787f.jpg
Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh CA

Quá trình điều tra, xác minh, công an xác định: Từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn hơn 200 tỷ đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng. Lực lượng chức năng tổ chức khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc, thu giữ nhiều hồ sơ, chứng từ, thiết bị điện tử và tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Hoài Văn
#Hóa đơn trái phép #Đà Nẵng #Nguyễn Thị Thu Thảo #Tham nhũng #Kinh tế #Môi trường #Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục