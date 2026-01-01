Bắt 'bà trùm' đường dây mua bán hóa đơn trái phép ở Đà Nẵng

TPO - Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, trú phường An Hải, TP. Đà Nẵng) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép quy mô lớn vừa bị Công an Đà Nẵng triệt phá.

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định khởi tố 3 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ quy mô lớn. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, trú phường An Hải, TP. Đà Nẵng) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh CA

Quá trình điều tra, xác minh, công an xác định: Từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn hơn 200 tỷ đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng. Lực lượng chức năng tổ chức khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc, thu giữ nhiều hồ sơ, chứng từ, thiết bị điện tử và tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.