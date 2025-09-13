Khởi tố vụ án mua bán hóa đơn khống gần 50 tỉ đồng ở Quảng Trị

TPO - Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, trong hai năm, 4 đối tượng Trần Chính Phong, Trương Thị Thúy Diệu, Đặng Ngọc Quỳnh, Lê Thị Lân đã có hành vi bán trái phép trên 100 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với tổng giá trị khoảng 50 tỉ đồng cho nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đọc lệnh khởi tố đối với Trần Chính Phong.

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (địa chỉ: Thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) và một số doanh nghiệp khác có liên quan trên địa bàn.

Nhóm đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Chính Phong (SN 1978), Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong; Trương Thị Thúy Diệu (SN 1984), Kế toán công ty - bị khởi tố theo khoản 2 điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố đối với các đối tượng Đặng Ngọc Quỳnh, Lê Thị Lân, Trương Thị Thúy Diệu.

Đặng Ngọc Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phước Long; Lê Thị Lân, Kế toán Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang - bị khởi tố theo khoản 1 điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Chính Phong và Trương Thị Thúy Diệu đã bán trái phép số hoá đơn nêu trên trong các năm 2022 - 2023.

Để hợp thức hóa, Diệu đã mua hóa đơn khống và xin hóa đơn từ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh làm "đầu vào", sau đó xuất bán hóa đơn GTGT khống cho các công ty có nhu cầu. Mỗi hóa đơn được bán với mức 4,5% giá trị hàng hóa trước thuế. Sau khi trừ chi phí mua hóa đơn, số tiền chênh lệch được các đối tượng chia nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.