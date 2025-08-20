Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khám xét nhiều công ty liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với công an các tỉnh, thành phố khám xét nhiều công ty có liên quan đến đường dây in ấn, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt khám xét các công ty liên quan đến đường dây in ấn, phát hành và mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn.

z6918674470936-4c56a2086a8ff806a44eb3ee929d373f.jpg
Công an tỉnh Lâm Đồng khám xét Công ty Cổ phần Khang Nông tại Bình Thuận cũ.

Một trong những địa điểm bị khám xét là Công ty Cổ phần Khang Nông tại Bình Thuận cũ, nơi được xem là “mắt xích” quan trọng trong vụ án.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 4 bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Các bị can gồm: Phùng Anh Tuấn (biệt danh Tuấn “Khang Nông”, 48 tuổi), Trần Đức Nghĩa (48 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi) và Đào Thị Tố Nữ (38 tuổi). Trong đó, Tuấn, Nghĩa và Vinh bị bắt tạm giam; riêng Nữ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2009, Phùng Anh Tuấn rời Hà Nội vào Khu công nghiệp Phan Thiết (Bình Thuận cũ) thành lập Công ty Cổ phần Khang Nông và từ đó được giới làm ăn gọi là Tuấn “Khang Nông”.

Sau đó, Tuấn tiếp tục đứng sau việc thành lập hàng chục công ty ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Lâm Đồng, trong đó có Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Ngọc Việt.

z6918674458337-7ac2e1cf43b2516d2880eb9e09fe9a79.jpg
Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Ngọc Việt tại Bình Thuận cũ.

Nguyễn Văn Vinh được xác định là giám đốc, đại diện pháp luật của nhiều công ty tại Lâm Đồng, trong đó có Công ty TNHH Thương mại Đại Hồng Phát. Đào Thị Tố Nữ giữ chức giám đốc Công ty Vina Unisun và ba doanh nghiệp khác ở Lâm Đồng, đồng thời điều hành Công ty NNT Group tại TP Hồ Chí Minh. Còn Trần Đức Nghĩa là Chủ tịch HĐQT, giám đốc nhiều công ty ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương cùng một số địa phương khác.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các doanh nghiệp liên quan.

Thái Lâm
#hóa đơn trái phép #đường dây in ấn #công an Lâm Đồng #khám xét công ty #mua bán hóa đơn #Tuấn “Khang Nông”

Xem thêm

Cùng chuyên mục