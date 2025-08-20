Khám xét nhiều công ty liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với công an các tỉnh, thành phố khám xét nhiều công ty có liên quan đến đường dây in ấn, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt khám xét các công ty liên quan đến đường dây in ấn, phát hành và mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn.

Công an tỉnh Lâm Đồng khám xét Công ty Cổ phần Khang Nông tại Bình Thuận cũ.

Một trong những địa điểm bị khám xét là Công ty Cổ phần Khang Nông tại Bình Thuận cũ, nơi được xem là “mắt xích” quan trọng trong vụ án.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 4 bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Các bị can gồm: Phùng Anh Tuấn (biệt danh Tuấn “Khang Nông”, 48 tuổi), Trần Đức Nghĩa (48 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi) và Đào Thị Tố Nữ (38 tuổi). Trong đó, Tuấn, Nghĩa và Vinh bị bắt tạm giam; riêng Nữ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2009, Phùng Anh Tuấn rời Hà Nội vào Khu công nghiệp Phan Thiết (Bình Thuận cũ) thành lập Công ty Cổ phần Khang Nông và từ đó được giới làm ăn gọi là Tuấn “Khang Nông”.

Sau đó, Tuấn tiếp tục đứng sau việc thành lập hàng chục công ty ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Lâm Đồng, trong đó có Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Ngọc Việt.

Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Ngọc Việt tại Bình Thuận cũ.

Nguyễn Văn Vinh được xác định là giám đốc, đại diện pháp luật của nhiều công ty tại Lâm Đồng, trong đó có Công ty TNHH Thương mại Đại Hồng Phát. Đào Thị Tố Nữ giữ chức giám đốc Công ty Vina Unisun và ba doanh nghiệp khác ở Lâm Đồng, đồng thời điều hành Công ty NNT Group tại TP Hồ Chí Minh. Còn Trần Đức Nghĩa là Chủ tịch HĐQT, giám đốc nhiều công ty ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương cùng một số địa phương khác.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các doanh nghiệp liên quan.