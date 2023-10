Đề nghị truy tố 22 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 4.300 tỷ

TPO - Sử dụng CMND giả, Trang và đồng bọn thành lập 41 công ty "ma" để mua, bán trái phép 34.292 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn 52 tỉnh, thành với tổng giá trị hơn 4.300 tỷ đồng.

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cùng 21 bị can khác về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn"; "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế".

Theo kết luận điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TPHCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn với quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng do Trang cầm đầu.

Việc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TPHCM và các tỉnh, thành trên cả nước. Sau thời gian theo dõi, nắm rõ cách thức hoạt động, ngày 9/3, Phòng PC03 triển khai nhiều mũi kiểm tra, bắt giữ các đối tượng và khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động và một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến khi bị bắt đã sử dụng thông tin CMND của người thân và CMND, CCCD mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập nhiều công ty "ma” tại TPHCM, Đồng Nai.

Ngoài ra, Trang và đồng bọn còn kêu gọi người thân hoặc người có quan hệ thân thiết tham gia vào đường dây mua bán hoá đơn trên và phân công nhiệm vụ, vai trò cho từng người rất chặt chẽ và cụ thể.

Sau đó, các đối tượng tìm khách hàng trên mạng internet, liên hệ qua ứng dụng Zalo để chào bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 pháp nhân mua, bán trái phép 34.292 hóa đơn GTGT cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn 52 tỉnh, thành với tổng giá trị lên đến hơn 4.300 tỷ đồng.