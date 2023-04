Thành lập gần 30 công ty ‘ma’ để mua bán hóa đơn giá trị gần 4000 tỷ đồng

TPO - Ngày 8/4, Công an tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn với giá trị gần 4000 tỷ đồng.

Điều tra mở rộng vụ án “mua bán trái phép hóa đơn” và “trốn thuế” xảy ra tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ 2 đối tượng là Trần Như Trung (SN 1980) và Hoàng Quốc Trung (SN 1979) cùng trú tại thành phố Hải Phòng về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Trước đó, cuối năm 2022, trong quá trình điều tra vụ án “mua bán trái phép hóa đơn” và “trốn thuế” xảy ra tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm 4 đối tượng trú tại thành phố Hải Phòng và huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đã thành lập và mua bán hóa đơn của nhiều công ty. Tháng 12/2022, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can này về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Kết qua điều tra ban đầu xác định, thông qua các mối quan hệ xã hội, nhóm đối tượng trên đã tìm đến địa bàn có các khu, cụm công nghiệp hoặc địa bàn xa trung tâm để thành lập các công ty “ma”, dưới vỏ bọc đăng ký ngành nghề kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ ăn uống. Sau đó, các đối tượng tìm cách liên hệ với kế toán, giám đốc doanh nghiệp để chào mời mua hóa đơn với giá trị thấp từ 2%-8%, rồi xuất bán hóa đơn, hưởng lợi nhuận.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng mua lại những công ty đã ngừng hoạt động, sau đó thay đổi tư cách pháp nhân bằng cách thuê người đứng tên giám đốc và thành lập công ty mới. Không những vậy, các đối tượng này còn đến các cửa hàng kinh doanh có điều kiện (hiệu cầm đồ, nhà nghỉ…) mua lại những CMND cũ, không có người nhận để “giả mạo” chữ ký, sau đó làm hồ sơ đăng ký những người này làm giám đốc doanh nghiệp và thành lập hàng chục các công ty khác nhau.

Những công ty “ma” này thường chỉ hoạt động trong thời gian nhất định từ vài tháng đến 1, 2 năm, rồi lại tiếp tục thành lập các công ty khác. Cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng này đã thành lập gần 30 công ty nằm rải rác trên địa bàn các tỉnh, thành phố Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội…để xuất bán trên 3000 hóa đơn, tổng giá trị tiền hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn gần 4000 tỷ đồng và thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.