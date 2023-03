Vụ án liên quan ông Đỗ Hữu Ca: Chi tiết loạt công ty 'ma' trong tay ông trùm mua bán hóa đơn

TPO - Cục Thuế TP Hải Phòng vừa yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT của 18 công ty do Trương Xuân Đước và đồng phạm điều hành cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan để phục vụ điều tra vụ án "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn...".

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cục thuế TP Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp giải trình, cung cấp thông tin tài liệu về việc sử dụng hóa đơn GTGT của 18 doanh nghiệp liên quan tới đối tượng Trương Xuân Đước (ở quận Hải An, TP Hải Phòng).

Việc yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn của các công ty nêu trên cung cấp tài liệu về Cục Thuế TP Hải Phòng theo đề nghị, yêu cầu của Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Quảng Ninh nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án “Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, xảy ra tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

Theo đó, 18 doanh nghiệp này gồm: Công ty CP Xây dựng Thăng Long Hải Phòng; Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng Licogi 22; Công ty CP Đầu tư xây dựng và nạo vét đường thủy Haco 6; Công ty TNHH TM Kim khí Trường Thành; Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Hải Phòng; Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng số 6; Công ty TNHH TM&SX Gia Bảo; Công ty CP Khánh Dung; Công CP Đầu tư TM thiết bị và Xây dựng Hải Phòng; Công ty CP Xây dựng vận tải Phú Hưng; Công ty CP Xây dựng hạ tầng Thịnh Vượng; Công ty TNHH TM Xây dựng và Kim khí Thành Công; Công ty TNHH Xây dựng vận tải biển Hoàng Huy; Công ty TNHH TM Vật tư xây dựng Bạch Đằng; Công ty TNHH Đầu tư TM XNK và xây dựng Thịnh Phát; Công ty TNHH Phát triển TM vận tải Phương Bắc; Công ty TNHH Phát triển xây dựng Hoàng Phát và Công ty CP Trung Thành KTD.

Các doanh nghiệp này đa số đặt trụ sở tại quận Ngô Quyền, Hải An, huyện Thủy Nguyên và một số địa phương tại TP Hải Phòng.

Cục Thuế TP Hải Phòng yêu cầu, nếu tổ chức, doanh nghiệp nào sử dụng hóa đơn GTGT của 18 công ty nêu trên phải có văn bản giải trình và cung cấp tài liệu kèm theo, gồm: bản sao hóa đơn GTGT, hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ, chứng từ thanh toán cùng các tài liệu khác.

Đáng lưu ý, theo thông tin từ lãnh đạo Cục thuế Hải Phòng, trong số 18 doanh nghiệp nêu trên, nhiều công ty do Trương Xuân Đước, Trương Văn Nam và một số đối tượng liên quan vụ án “Trốn Thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn…” điều hành. Nhiều công ty đã ngừng hoạt động tại Hải Phòng vài năm nay.

Liên quan đến vụ án nêu trên, ngày 14/3 Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở và làm việc của Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài lần lượt là Chi cục trưởng và nhân viên Chi cục Thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) về hành vi “Nhận hối lộ”.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tháng 2/2023, Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Xuân Đước (52 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi, vợ Đước), Trương Văn Nam (43 tuổi, đều ở Hải Phòng) cùng 4 bị can khác, do có hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn” để “Trốn thuế”.

Liên quan vụ án "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", xảy ra tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Cơ quan ANĐT đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở, bắt tạm giam Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.