Bắt 2 cán bộ thuế ở Nam Định liên quan đường dây mua bán hoá đơn trị giá hàng trăm tỷ đồng

TPO - Chiều 26/11, Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ thuế ở Nam Định. Hai cán bộ thuế này bị tình nghi liên quan đến đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Đức Việt (SN 1992, trú tại 66 Mạc Đĩnh Chi, TP Nam Định), cán bộ Chi cục thuế TP Nam Định và Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1982, trú tại Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản), Đội phó Đội Kiểm tra thuế, Chi cục thuế Khu vực Vụ Bản - Ý Yên về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Nguồn tin của Tiền Phong cũng cho biết, sau quá trình thu thập hồ sơ, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) có quy mô lên tới hàng trăm tỷ đồng, hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành. Trước đó, đầu tháng 11/2024, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng tham gia đường dây mua bán hóa đơn trái phép này. Hoàng Long - MĐ