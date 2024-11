TPO - Bà Nguyễn Thị Như Loan - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an thay đổi biện pháp ngăn chặn vào ngày 11/11. Hiện nay, bà Loan được tại ngoại trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ án.

Ngày 25/11, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) công bố thông tin liên quan tới bà Nguyễn Thị Như Loan, nguyên Tổng giám đốc QCG.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Như Loan đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an thay đổi biện pháp ngăn chặn vào ngày 11/11. Hiện nay, bà Nguyễn Thị Như Loan được tại ngoại trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ án.

Sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn, bà Nguyễn Thị Như Loan tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai bằng việc đồng hành cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để tiếp tục giải quyết các công việc, các dự án còn đang thực hiện.

“Với vai trò là cổ đông lớn và là người hiểu rõ quá trình quản trị, điều hành doanh nghiệp, nắm bắt sâu sắc các dự án đầu tư và hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị và Ban tổng Giám đốc QCG cho biết tin tưởng với sự đồng hành, cố vấn của bà Nguyễn Thị Như Loan, đồng thời thể hiện quyết tâm phát triển ổn định và đạt được các mục tiêu đại hội cổ đông và các nhà đầu tư đã đề ra” văn bản QCG nêu.

Trước đó, ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - khi đó đang là Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ sai phạm của các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.