Bản tin Hình sự: Đang đứng trước cửa nhà, nam thanh niên bị 3 đối tượng trói chân tay để đánh

TPO - TIN NÓNG ngày 25/11: Viện Kiểm sát đề nghị y án tử hình bà Trương Mỹ Lan; Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đề nghị mức án từ 28 - 29 năm tù; Đang làm vườn, người phụ nữ bị kẻ lạ mặt khống chế cướp vàng...

Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM, xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo khác trong vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, đại diện Viện Kiểm sát đã đối đáp với các luật sư và các bị cáo. Đối đáp với các luật sư và nội dung tự bào chữa của bà Trương Mỹ Lan, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng không có cơ sở để giảm hình phạt và vẫn bảo lưu quan điểm, đề nghị HĐXX tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan chung cho 3 tội danh.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch Ngân hàng VietinBank) mức án từ 15 năm đến 15 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ” và từ 13 năm đến 13 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tổng hợp hình phạt chung, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Thọ từ 28 - 29 năm tù.

Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Khanh (SN 1981, ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) về hành vi cướp tài sản. Trước đó, chị L. bị một đối tượng lạ mặt dùng tay siết cổ uy hiếp, cướp đi một đôi bông tai và một sợi dây chuyền vàng 18K trị giá hơn 20 triệu đồng, sau đó đối tượng dùng băng keo và dây dù quấn quanh miệng chị L. Qua xác minh, công an xác định Huỳnh Văn Khanh là đối tượng tình nghi. Công an xác định Khanh đang lẩn trốn ở một nhà trọ tại quận Cái Răng (Cần Thơ), nên tiến hành bắt giữ ngay trong đêm.

Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trong quá trình cưỡng chế thu hồi mặt bằng phục vụ thi công đường tỉnh 945, vợ chồng Điền cùng Sang, Hoàng, Triết, Lộc, Nguyễn Thị Bích Thủy (44 tuổi) và Lê Thị Thương (43 tuổi, hàng xóm, không bị thu hồi đất) có lời nói xúc phạm, sử dụng máy xúc, gậy, cuốc, kéo, ly thuỷ tinh, gạch đá, bom xăng tự chế chống người thi hành công vụ làm 5 cán bộ, chiến sĩ bị thương, nhiều phương tiện, máy móc của đơn vị thi công công trình bị hư hại.

Công an quận Long Biên, Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ giả danh ngân hàng tuyển dụng nhân sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, chị Đ (trú tại Long Biên, Hà Nội) đăng ký tuyển dụng nhân sự của một ngân hàng trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, chị Đ nhận được cuộc gọi của một đối tượng giới thiệu là bộ phận tuyển dụng nhân sự ngân hàng thông báo lịch hẹn phỏng vấn online. Đối tượng gửi mail hướng dẫn chị tải phần mềm và trải nghiệm dự án của ngân hàng. Chị Đ bị các đối tượng dẫn dắt đầu tư vào dự án và nạp gần 2 tỷ đồng nhưng không rút được tiền ra và đến Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên trình báo sự việc.

Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo về việc bắt giữ người trái pháp luật. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn T (SN 2008, trú tại xã Xuân Phú). Khi đang đứng trước cửa nhà, anh T bị 3 đối tượng có hành vi đánh đập và dùng dây trói chân, tay. Quá trình điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Đức Việt (SN 2007) Nguyễn Văn Phúc (SN 2007) và Phạm Công Đức (SN 2003) cùng trú tại, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với nạn nhân trong việc nợ nần tiền nên đã nảy sinh hành vi vi phạm. Cơ quan công an tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.