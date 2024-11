Bản tin Hình sự: Nổ súng đe dọa người dân vì bị nhắc nhở giữ trật tự

TPO - TIN NÓNG ngày 22/11: Khám xét nhà, nơi làm việc của Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TPHCM; Bắt tạm giam nghịch tử tẩm xăng đốt bố mẹ tử vong; Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng mang giáo mác tự chế đuổi đánh nhau trong đêm...

Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Minh Dương (SN 2006, trú tại xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, Thanh Hoá) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, Dương điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B6-858.89, chở theo 2 người ngồi sau, cả 3 không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng Dương không những không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy và đã đâm vào một đồng chí trong tổ công tác bị thương, rồi tiếp tục bỏ chạy.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TPHCM, tại một chung cư trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 8, quận Phú Nhuận). Trước đó vào tháng 10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có liên quan đến ông Huỳnh Nguyễn Lộc.

Theo trình báo của chủ đầu tư, từ năm 2023, khu dân cư Ven sông Hòa Bình (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) đã cơ bản hoàn thiện đầu tư hạ tầng giao thông nội bộ, điện chiếu sáng, cáp ngầm, cấp thoát nước…Tổng mức đầu tư các hạ tầng trên hơn 17 tỷ đồng. Ngày 20/11, đơn vị phát hiện 9 tủ chứa thiết bị điện trong khu dân cư bị phá khóa, dây cáp điện đi ngầm có dấu hiệu bị cắt, nhiều mối điện bị tháo rời… nghi do mất trộm. Ước thiệt hại sơ bộ khoảng 600 triệu đồng.

Công an tỉnh Hà Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vương Văn Thiêng (SN 1987, trú tại xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì) về hành vi giết người. Trước đó, Thiêng đi làm về đến nhà thấy ông T (SN 1964) cùng bà H (SN 1962, là bố mẹ đẻ của Thiêng) ngồi trên giường nói chuyện. Do bực tức trong sinh hoạt gia đình, Thiêng và ông T lời qua tiếng lại. Thiêng lấy chai xăng vẩy vào người bố mẹ rồi cầm bật lửa bật lên mục đích để dọa, nhưng lại xảy ra cháy. Thấy vậy, Thiêng lao vào dập lửa rồi bỏ lên đồi cây. Do vết thương quá nặng, vợ chồng ông T. tử vong.

Công an TP Bến Cát (tỉnh Bình Dương) tạm giữ tài xế Đường Mạnh Hùng (SN 1989, quê tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Khoảng 18h50 ngày 20/11, Hùng điều khiển xe ô tô khách biển số 50H-039.82 lưu thông theo hướng từ ngã tư Sở Sao đến ngã tư Hoà Lợi. Khi đến khu phố Phú Nghị (phường Hoà Lợi, TP Bến Cát) thì xe khách thắng gấp, xoay 180 độ, va chạm với xe máy do ông Cao Văn M. (SN 1965) điều khiển chở theo bà Nguyễn Thị M. (SN 1971) lưu thông phía trước cùng chiều. Vụ việc khiến ông M bị thương nặng còn bà M. tử vong.

Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cùng Công an các quận Hoàng Mai, Hà Đông đã triệu tập, tạm giữ hàng chục thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự trên địa bàn. Nhóm di chuyển trên 10 xe máy, đi theo đoàn qua các tuyến đường Thanh Liệt, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Giải Phóng, Trường Chinh, Nguyễn Trãi… Các đối tượng di chuyển với tốc độ cao, hò hét và kéo lê các tuýp sắt hàn dao phóng lợn xuống đường khiến người dân khiếp sợ.

Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra đối với Bùi Trung Kiên (SN 1998, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, tại khu vực trước cửa khách sạn La Maison (TP Cao Bằng), xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm 5 người và người dân. Khi bị nhắc nhở giữ trật tự, nhóm này đã chửi bới lại và một đối tượng trong nhóm dùng súng bắn về phía người dân rồi lên xe đi về hướng tỉnh Thái Nguyên. Theo lời khai ban đầu, nhóm đối tượng đến Cao Bằng để chơi và giải quyết nợ nần. Khi xảy ra tranh cãi với người dân, Kiên dùng súng bắn để đe dọa.