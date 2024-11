Bản tin Hình sự: Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 2.000 tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 20/11: Vụ thông thầu tại Trung tâm VNCERT: Tiếp tục điều tra dấu hiệu sai phạm trong phân bổ nguồn vốn; Vụ thông thầu tại Trung tâm VNCERT: Tiếp tục điều tra dấu hiệu sai phạm trong phân bổ nguồn vốn; Người phụ nữ làm giả giấy tờ đi du lịch nước ngoài, lừa đảo tiền tỷ...

Sau một tháng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) cùng 12 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Hành vi phạm tội của bà Nhàn và nhóm đồng phạm xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và các đơn vị liên quan.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử vụ sai phạm diễn ra tại tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo. Bà chủ Xuyên Việt Oil thừa nhận những hành vi như cáo trạng truy tố, đồng thời cho biết việc mất cân đối số tiền 6.000 tỷ đồng chỉ là một phần nhỏ; Công ty Xuyên Việt Oil đầu tư dàn trải nhiều lĩnh vực và cả bất động sản từ nguồn hoạt động kinh doanh xăng dầu và vay các ngân hàng nên dẫn tới nợ xấu.

Công an Nghệ An khởi tố đối tượng Hoàng Hải Ly (SN 1991, trú phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức làm thủ tục đi nước ngoài. Ly lên mạng tải hình ảnh chương trình du lịch Hàn Quốc rồi tạo các giấy tờ giả như miễn thị thực, xuất cảnh... rồi yêu cầu người dân đặt cọc số tiền lớn để chiếm đoạt.

Công an tỉnh Hà Giang khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1980) là công chức địa chính xã Kim Linh (huyện Vị Xuyên) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Thủy khi đó là cán bộ công chức địa chính, giao thông xã Trung Thành; trong quá trình là Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Trung Thành để góp vốn bằng quyền sử dụng đất với Công ty cao su Hà Giang giai đoạn 2015.

Lãnh đạo UBND xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc hàng loạt cá của 4 hộ dân trên địa bàn xã này bất ngờ chết, nghi do bị kẻ xấu đầu độc. Trước đó, khi ra thăm 4 ao cá, người dân phát hiện hàng loạt cá chết nổi trắng mặt nước. Nghi ngờ có kẻ xấu đầu độc, người dân đã trình báo công an để điều tra làm rõ.

Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 cháu bé 5 tuổi bị xe tải tông tử vong xảy ra tại xã Cao Sơn 2 ngày trước. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ 2 phương tiện gồm chiếc xe tải và xe ô tô khách đưa đón học sinh đến trường.

Ngày 20/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an TP Hà Nội về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an TP Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP HCM đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, cổ phiếu trái phép. Đến nay khởi tố 18 đối tượng, tạm giữ 280 máy tính, 20 xe ô tô, tịch thu, phong tỏa số tài sản trị giá hơn 2.000 tỷ đồng.