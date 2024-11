Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ, nữ cán bộ địa chính bị khởi tố

TPO - Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1980) là công chức địa chính xã Kim Linh (huyện Vị Xuyên) về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra, năm 2014, Nguyễn Thị Thủy khi đó là cán bộ công chức địa chính, giao thông xã Trung Thành; trong quá trình là Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Trung Thành để góp vốn bằng quyền sử dụng đất với Công ty cao su Hà Giang giai đoạn 2015.

Thủy đã thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm trái quy định của pháp luật dẫn đến với cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định đối với 21,8ha đất rừng sản xuất, gây thiệt hại về tài sản số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Do đó, ngày 18/11 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khởi cư trú đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1980) là công chức địa chính xã Kim Linh (huyện Vị Xuyên) về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.