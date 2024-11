Bản tin Hình sự: Đâm chết người vì vợ giao lưu số điện thoại ở bàn nhậu

TPO - TIN NÓNG ngày 18/11: Bắt nhóm dùng bom xăng, hung khí tấn công lực lượng chức năng; Bóc đường dây ‘tín dụng đen’ cho vay với lãi 1000%/năm; Khởi tố nhóm trai bản chế dao kiếm ra phố diễu võ dương oai...

Công an huyện Sông Mã (Sơn La) khởi tố ba đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lò Văn Quý (SN 2008), Lò Tiến Đạt (SN 2008), Lò Văn Cao (SN 2008) cùng trú tại xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Trước đó, vào cuối tháng 10/2024, các đối tượng nêu trên cùng với một số đối tượng khác rủ nhau tự chế tạo dao, kiếm để “biểu diễn” ngoài đường, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện Sông Mã.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án mua bán hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Thành An, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan. CQĐT giữ nguyên quan điểm kết luận ban hành hồi tháng 8/2024. Trước đó, VKS trả hồ sơ, cho rằng hành vi của một số bị can trong vụ án có dấu hiệu của tội "trốn thuế". Lý do, kết quả giám định thuế xác định Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi sử dụng hơn 19.000 hóa đơn khống để kê khai thuế gây thiệt hại cho Nhà nước số thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 743 tỷ đồng.

Sáng 18/11, lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đoạn qua xã Tân Lập, thị thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang để phục vụ thi công Dự án nâng cấp đường tỉnh 945 nối huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) với huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang). Trong quá trình lực lượng chức năng thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, cưỡng chế thu hồi đất, nhóm các đối tượng thành viên trong gia đình bà Lê Thị Ngọc Nhan – ông Lê Văn Điền đã dùng bom xăng, xe cuốc, hung khí tấn công khiến 5 cán bộ, chiến sĩ bị thương...

Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, do Trần Hữu Đăng (SN 1998, ngụ tỉnh Hà Nam) cùng đồng bọn thực hiện. Từ tháng 4/2024 đến nay, Trần Hữu Đăng, cùng đồng bọn lợi dụng không gian mạng, thuê dịch vụ quảng cáo, phát tờ rơi về thông tin cho vay tiền có gắn số điện thoại để người có nhu cầu vay tiền liên hệ, nhằm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tính riêng trên địa bàn huyện Bàu Bàng, Trần Hữu Đăng cùng đồng bọn sử dụng số tiền trên 5,5 tỷ đồng, cho vay tổng cộng 22 khoản vay, giá trị các khoản vay từ 80 triệu đến 350 triệu đồng, với lãi suất từ 292%/năm – 1000%/năm.

Công an tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp với Công an thị xã La Gi và Công an phường Bình Hưng (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy. Bà N.T.B. ở thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) thuê bà P.T.T. mang hộp giấy màu trắng chứa 100 gram ma túy đá từ thị xã La Gi ra TP Phan Thiết để giao cho người mua. Sau khi giao hàng thành công, B. sẽ trả tiền công cho T. là 500.000 đồng.

Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Sơn Tùng (SN 2000, ngụ quận Bình Thạnh) và Lê Thanh Hậu (SN 1997, tạm trú tại quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Ông N.T.C trình báo về việc căn nhà của ông nằm trong hẻm trên đường Đất Thánh bị người lạ tạt chất bẩn và rải nhiều tờ rơi có nội dung đòi nợ thuê. Trước đó, 4 đối tượng lạ mặt dùng lời lẽ thóa mạ danh dự để gây áp lực, buộc trả tiền dù ông không liên quan và không nợ tiền của ai. Người mà nhóm này nhắm đến là P., khách thuê nhà của ông C. nhưng người này đã trả mặt bằng và rời đi từ lâu.

Công an huyện Nhà Bè cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai Nguyễn Văn Vĩ (sinh năm 1994, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, ông N.H.T (SN 1983, ngụ huyện Nhà Bè) cùng một số người bạn tới quán tại xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) để ăn uống. Đồng thời, Vĩ cùng với vợ tới dự tiệc tại quán và ngồi bàn cạnh bàn ông T. Tại đây, vợ Vĩ nhận ra người ngồi cùng bàn với ông T. là bạn học cũ. Khi tan tiệc, vợ Vĩ sang bàn ông T. để trao đổi số điện thoại liên lạc với bạn nên Vĩ bực tức và xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn của ông T. Một lúc sau, Vĩ cầm dao tới đâm vào người ông T. khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong.