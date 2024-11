Bản tin Hình sự: Nhóm đối tượng giả gái lên mạng tìm 'con mồi' ham của lạ để cướp tài sản

TPO - TIN NÓNG ngày 17/11: Nghe lời 'Đại tá công an' rởm, người đàn ông bị chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng; Nhóm đối tượng giả gái lên mạng tìm "con mồi" cướp tài sản; Lừa người quen hàng trăm triệu đồng đi định cư nước ngoài...

Thông tin ban đầu, sáng 14/11, ông Đ. (trú tại TPHCM) nhận được điện thoại của một người đàn ông tự xưng cán bộ công an phường, yêu cầu ông lên trụ sở để làm định danh điện tử. Ít phút sau, ông Đ. liên tiếp nhận được cuộc gọi của đối tượng xưng cán bộ công an nói liên quan đến vụ án ma túy và cần chuyển tiền vào tài khoản để xác minh. Nghe ông Đ. nói có 5 cây vàng, cán bộ công an dỏm lập tức đề nghị ông bán vàng lấy tiền để chuyển vào tài khoản ngân hàng. Do lo sợ, ông Đ. mang vàng đi bán được gần 400 triệu đồng chuyển tiền vào tài khoản mà “Đại tá công an” cung cấp và bị chiếm đoạt.

Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Thanh (SN 2000, quê Trà Vinh, tạm trú Bến Lức, Long An) để xử lý về tội “Cướp tài sản”. Do không có tiền tiêu xài, Thanh nảy sinh ý định đi cướp tài sản nên ra chợ mua một con dao giấu trong người và đi tìm “con mồi”. Mục tiêu của Thanh là các quán cà phê chỉ có phụ nữ trông coi để dễ bề khống chế và tẩu thoát. Đối tượng này rút dao áp sát đe dọa chị N.T.B.N (SN 1998, quê Trà Vinh, chủ quán nước) cướp đi 1 chiếc Iphone, 1,2 triệu đồng tiền mặt rồi lên xe tẩu thoát.

Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) bắt giữ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1994, ngụ thị xã Hoà Thành) và Giáp Minh Thành (SN 1998, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Nhóm này gây ra 4 vụ trộm ở huyện Tân Châu, huyện Châu Thành và huyện Dương Minh Châu. Quá trình bị lực lượng chức năng truy bắt cả nhóm chống trả lực lượng truy bắt hòng tẩu thoát nhưng bất thành. Công an thu giữ 2 xe mô tô. Nguyên từng mang 4 tiền án và 1 tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử, đồng thời tuyên phạt Nguyễn Thọ Đoàn (SN 1984, trú phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Theo cáo trạng truy tố, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thọ Đoàn làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô nhãn hiệu Peugeot để lừa bán phương tiện lấy 700 triệu đồng.

Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự Phạm Hải Đức (SN 1990, trú tại TP HCM) và Tăng Hạ Quốc Huy (Việt kiều Canada, SN 1988, tạm trú TP HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị T. (SN 1984, trú tỉnh Đồng Tháp) quen biết Đức và Huy. Đức và Huy có nói với chị T. sẽ làm thủ tục đưa cả gia đình chị đi định cư ở Canada, với chi phí là 1,7 tỷ đồng. Tin tưởng, chị T. đã chuyển trước số tiền 347 triệu đồng. Đến ngày 10/11, Đức và Huy gửi ảnh visa của chị T. qua Zalo và yêu cầu đưa thêm số tiền là 350 triệu đồng.

Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An tạm giữ Nguyễn Huế Văn (SN 1999), Dương Vĩ Đang (SN 2003), Dương Vĩ Khang (SN 2005, cùng quê Kiên Giang) để điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản. Do là đồng hương nên Văn và vợ là T.T.N.Y. (SN 2002, quê Sóc Trăng) quen biết và kết thân với 2 anh em Đang và Khang. Do không có tiền tiêu xài, cả nhóm lên kế hoạch giả gái lên mạng tìm kiếm “con mồi” hám của lạ, nhử vào khu vực vắng vẻ để cướp tài sản. Nhóm đối tượng cướp xe của anh P. mang đi bán được 5,3 triệu đồng.