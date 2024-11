Bản tin Hình sự: Công an điều tra vụ xác chết lõa thể dưới kênh nước

TPO - TIN NÓNG ngày 16/11: Nhóm quái xế 'làm xiếc' trên đường để quay clip đăng mạng xã hội; Bắt ‘trùm’ đất đá thải mỏ ở Quảng Ninh; Mất tiền vì tin lời kẻ lừa đảo biết trước kết quả số đề...

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tạm giữ hình sự 8 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là nhóm đối tượng không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe độ, chế, không biển kiểm soát lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường ở TP Biên Hòa để quay clip. Ngoài số thanh thiếu niên trên, cơ quan điều tra đã cho gia đình bảo lãnh 2 đối tượng chưa đủ 16 tuổi và sẽ triệu tập làm việc khi có yêu cầu.

Công an huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Quang Tiền (SN 2001, trú tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồi tháng 4/2024, Tiền lấy tên giả gọi điện thoại cho một người đàn ông ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, xưng là nhân viên điện lực từng kéo điện cho người này nên biết được hoàn cảnh gia đình khó khăn, muốn giúp đỡ. Tiền cho biết có người chú ở TPHCM, làm thầu số nên biết trước kết quả xổ số và sẽ cho số để đánh đề chắc trúng, lừa số tiền 37 triệu đồng của nạn nhân.

HĐXX phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên 11 năm tù đối với Hoàng Văn Đức (SN 1964), nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch (Bố Trạch) vì đã “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1979), là công chức địa chính, xây dựng UBND xã Hoàn Trạch (cũ), đã trực tiếp thu hơn 1,6 tỉ đồng của 65 người dân trên địa bàn, với các phiếu thu theo các nội dung “tạm thu tiền cấp đất ở”, “thu tiền sử dụng đất”, “thu tiền cấp đất ở”. Sơn khai báo đã thực hiện hành vi thu tiền và chiếm đoạt theo chỉ đạo của Đức.

Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đã khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với Kiên Kêne (48 tuổi, trú huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Từ đầu tháng 4 đến tháng 11/2024, Kiên Kêne đã cho 61 người vay, với số tiền gần 1 tỷ đồng, lãi suất lên đến 243%/năm, thu lợi bất chính trên 131 triệu đồng.

Công an Quảng Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Vũ Đình Kiên, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Nam về tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”. Công ty này lợi dụng việc thực hiện dự án thu hồi, chế biến đá cát tập kết tại các vị trí đầu tầng bãi thải mỏ tại khu vực phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) để khai thác đất đá thải mỏ không được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Việt Dũng (SN 1966) - Chi cục trưởng Chi cục biển và Hải đảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường) và Trần Thanh Tùng (SN 1976) - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong công tác tuyển dụng, sử dụng người lao động, làm trái công vụ, lập khống các hợp đồng dịch vụ bảo vệ tại 19 trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh...

Ngày 16/11, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong. Sáng cùng ngày, công nhân thi công dự án bờ kè kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên phát hiện thi thể người nổi lên mặt nước. Sự việc nhanh chóng được báo cơ quan công an. Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, hơn 20 tuổi, thi thể đang trong tình trạng phân hủy, khỏa thân.