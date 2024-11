Tạm giữ nhóm quái xế 'làm xiếc' trên đường để quay clip đăng mạng xã hội

TPO - Cơ quan điều tra đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của các đối tượng đã sử dụng xe độ, chế, không biển số lạng lách, đánh võng trên đường ở TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Ngày 16/11, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 thanh, thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhóm đối tượng này không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe độ, chế, không biển kiểm soát lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường ở TP Biên Hòa để quay clip.

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Tổ tuần tra 161 Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập, sử dụng xe độ, chế lạng lách, đánh võng, chạy với tốc độ cao trên các tuyến đường ở TP Biên Hòa để quay clip đăng lên mạng xã hội nhằm thu hút người xem.

Thực hiện chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, tối 14/11, các tổ tuần tra 161 Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng đang tụ tập gây mất an ninh, trật tự tại khu vực phường Tân Hiệp nên đã huy động lực lượng khống chế, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Các đối tượng, gồm: Mai Đức Duy (16 tuổi, quê Nam Định), Nguyễn Thanh Nhàn (16 tuổi), Vũ Trường An (18 tuổi), Vũ Hoàng Anh Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Đức Tú (17 tuổi), Lê Nguyễn Đăng Khôi (16 tuổi), Nguyễn Hoàng Gia Long (16 tuổi), Nguyễn Đức Huy (16 tuổi) cùng ngụ tại TP Biên Hòa đã thừa nhận hành vi vi phạm khi làm việc với cơ quan chức năng.

Ngoài số thanh niên nói trên, cơ quan điều tra đã cho gia đình bảo lãnh 2 đối tượng chưa đủ 16 tuổi và sẽ triệu tập làm việc khi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Vũ Duy Anh cùng trú tại TP Biên Hòa.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tập trung đấu tranh quyết liệt với các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng, sử dụng hung khí, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng. Đồng thời Cơ quan công an đang điều tra mở rộng các cơ sở độ, chế xe và hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện để xử lý triệt để vi phạm theo quy định.