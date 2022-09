Bắt nhóm ‘quái xế’ tụ tập đua xe trái phép, phân công người cảnh giới

TPO - Nhóm ‘quái xế’ nghĩ rằng dịp lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT Tiền Giang ‘căng mình’ điều tiết đảm bảo an toàn giao thông nên đã chặn xe trên quốc lộ để đua xe trái phép

Ngày 4/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ngăn chặn kịp thời và bắt nhóm 'quái xế' có hành vi tụ tập tổ chức, đua kéo xe trái phép trên quốc lộ 50 (thuộc bàn xã Bình Đông, thị xã Gò Công).

Theo đó, rạng sáng 4/9, hàng trăm 'quái xế' đến từ từ các tỉnh Long An, Tiền Giang và TP. HCM… lập nhóm kín trên mạng xã hội hẹn nhau đua xe. Nhóm 'quái xế' cho người cảnh giới trước trụ sở của công an nhằm báo động cho các tay đua khi thấy công an rời trụ sở.

Khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm 'quái xế' khoảng 50 người trong đó có nam và nữ chặn quốc lộ 50 và đưa ra nhiều xe máy đã thay đổi kiểu dáng, ‘độ' máy. Lúc này, hàng chục thanh thiếu niên niên nẹt pô, kéo xe đoạn từ xã Bình Đông, thị xã Gò Công về cầu Mỹ Lợi.

Lập tức, hàng chục cảnh sát của phòng CSGT, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và Công an thị xã Gò Công đã mật phục trước đó ập vào khống chế bắt giữ 25 người. Phát hiện có công an, nhiều "quái xế" khác đã bỏ xe chạy thoát thân vào các hẻm nhỏ ven đường.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 34 xe máy các loại, trong đó có nhiều đã được thay đổi kết cấu, hình dáng nhằm phục vụ mục đích đua, kéo xe trái phép.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.