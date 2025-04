Quý I năm 2025, Bắc Ninh khởi tố 20 vụ án liên quan tội tham nhũng

TPO - Trong quý I năm 2025, cơ quan tiến hành tố tụng 2 cấp ở Bắc Ninh đã khởi tố điều tra 20 vụ, với 62 bị can về tội tham nhũng.

Theo Ban Nội chính tỉnh uỷ Bắc Ninh, trong quý I năm 2025, cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Bắc Ninh đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 62 đảng viên do có vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm những điều đảng viên không được làm

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh và thanh tra các sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 27 cuộc thanh tra hành chính và 17 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, cơ quan chức năng kiến nghị xử lý gần 3,7 tỉ đồng và xử lý hành chính đối với 2 tổ chức, 15 cá nhân; ban hành 23 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt gần 2,5 tỉ đồng.

Cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án 2 cấp tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố điều tra 20 vụ, với 62 bị can; kết luận điều tra 4 vụ, với 10 bị can; truy tố 3 vụ, với 23 bị can; xét xử 3 vụ, với 20 bị cáo về tội danh tham nhũng. Cơ quan chức năng thu hồi được hơn 18 tỉ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng.

Cũng theo Ban Nội chính tỉnh Bắc Ninh, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh quyết định đưa 10 công trình, dự án, vụ án, vụ việc có dấu hiệu lãng phí lớn trên địa bàn tỉnh vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tập trung đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với hoàn thành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp của hệ thống chính trị; không để xảy ra tình trạng “chạy chọt”, “lợi ích nhóm”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.