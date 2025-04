Miền Bắc bao giờ hết rét?

TPO - Dự báo đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta trong chiều và tối nay (12/4) sẽ là đợt rét cuối cùng của mùa đông xuân 2024-2025. Miền Bắc sau đó có thể đón thêm các đợt không khí lạnh nhưng chủ yếu gây mưa rào và dông rải rác, trời ít khả năng chuyển rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều nay (12/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ.

Dự báo từ chiều tối và tối 12/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và phía Bắc của Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay (12/4) đến đêm mai (13/4), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 16–19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ, Bắc Trung Bộ từ 17–20 độ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 22-24 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và đêm 12/4, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa từ 30–60mm, có nơi trên 90mm. Một số khu vực có thể đón mưa cường suất lớn trên 80mm trong 6 giờ.

Thủ đô Hà Nội đêm 12/4 trời chuyển lạnh, đêm 13 đến ngày 14/4 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17–19, cao nhất 22-24 độ.

Miền Bắc đang trải qua một tháng 4 lạnh hơn so với trung bình nhiều năm với nhiều đợt không khí lạnh tràn xuống. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết nước ta các ngày 12-14/4 có thể là đợt rét nàng Bân năm nay. Sau đó, không khí lạnh suy giảm cả về cường độ và tần suất.

Các đợt không khí lạnh sau đó chủ yếu gây mưa rào và dông rải rác. Cơ quan khí tượng cũng dự báo, trong tháng 4, miền Bắc có thể đối mặt với nhiều đợt mưa rào và dông diện rộng. Mưa xảy ra trong thời gian giao mùa nên nguy cơ cao xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ nửa cuối tháng 4, nắng nóng sẽ gia tăng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nắng nóng diện rộng có thể xuất hiện tại khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời gian này.