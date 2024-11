Mất tiền vì tin lời kẻ lừa đảo biết trước kết quả số đề

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Quang Tiền (SN 2001, trú tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, hồi tháng 4/2024, Lê Quang Tiền lấy tên giả gọi điện thoại cho một người đàn ông ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Tiền xưng là nhân viên điện lực từng kéo điện cho người này nên biết được hoàn cảnh gia đình khó khăn, muốn giúp đỡ.

Tiền cho biết có người chú ở TPHCM, làm thầu số nên biết trước kết quả xổ số và sẽ cho số để đánh đề chắc trúng.

Sau đó, Tiền tiếp tục đóng vai người chú làm thầu số yêu cầu chuyển tiền trước và bị hại đã chuyển theo tài khoản đối tượng tổng cộng 37 triệu đồng, sau đó thì không liên lạc được.

Nhận được tin báo, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang đã làm rõ hành vi của của Lê Quang Tiền và ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ cho Công an huyện Long Mỹ tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.