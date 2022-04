‘Nổ’ quen thân con chủ tịch công ty xổ số, lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng

TPO - Quý lên mạng xã hội đăng tải quảng cáo nhiều bài viết với nội dung “lòe” biết trước kết quả xổ số, cho số với tỷ lệ đánh trúng cao từ mối quan hệ đặc biệt với người nhà chủ tịch công ty xổ số... để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Chiều 25/4, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an thị xã Hương Trà vừa bắt giữ Trần Văn Quý (SN 1999, trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) và Trần Viết Lợi (SN 1998, trú tại xã Phong An, huyện Phong Điền, TT-Huế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 2/2022, đối tượng Trần Văn Quý lên mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết với nội dung cho số với tỷ lệ trúng cao, biết trước kết quả xổ số kèm theo số điện thoại có tài khoản Zalo của mình.

Để tạo lòng tin, Quý "nổ" mình có quen biết với cán bộ thống kê cũng như con của chủ tịch công ty xổ số… rồi cung cấp số điện thoại cho những “con mồi” để dẫn dụ nạn nhân liên lạc. Tuy nhiên, những thuê bao này thực chất đều do Quý sử dụng để lừa đảo.

Với thủ đoạn tung tin nắm trước kết quả xổ số, cho số với tỷ lệ trúng cao, Quý và Trần Viết Lợi đã lừa đảo người nhẹ dạ cả tin chuyển tiền "xin số" để chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng.

Được biết, trong vụ án này, Quý đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, Trần Viết Lợi là đối tượng giúp sức thực hiện hành vi lừa đảo.