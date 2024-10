Bắt nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Văn Hạ, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hạ (trú phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

Ông Hạ bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Phạm Văn Hạ làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk từ năm 2017.

Tháng 8/2022, ông Hạ được điều động và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Đến năm 2023, ông Hạ nghỉ hưu.