10.000 phụ huynh Hàn Quốc phản đối sách của Han Kang

TPO - Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 22/10, Liên đoàn các Hiệp hội Phụ huynh Hàn Quốc cho biết một cuốn sách có nội dung cực đoan và bạo lực như "The Vegetarian" (Người ăn chay) của nhà văn Han Kang không nên được đặt trong các thư viện trường học ở Hàn Quốc.

Theo The Korea Times, một nhóm phụ huynh Hàn Quốc đang kêu gọi loại bỏ cuốn sách The Vegetarian (Người ăn chay) của nhà văn Han Kang khỏi các thư viện trường học. Lý do được đưa ra là tác phẩm gây hại cho trẻ vị thành niên.

"Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 22/10, Liên đoàn các Hiệp hội Phụ huynh Hàn Quốc cho biết: "Một cuốn sách có nội dung cực đoan và bạo lực không nên được đặt trong các thư viện tiểu học, trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, kể cả cuốn sách đó được viết bởi một người đoạt giải Nobel", The Korea Times đưa tin.

Các phụ huynh Hàn Quốc cho rằng cuốn tiểu thuyết Người ăn chay nên được phân loại, dán nhãn và "có hại" với giới trẻ. Hơn 10.000 người đã ký vào văn bản ủng hộ yêu cầu này.

Nhóm phụ huynh cũng đặt câu hỏi cho ông Jung Keun-sik - giám đốc Văn phòng Giáo dục Thủ đô Seoul rằng: "Giám đốc đã đọc toàn bộ tác phẩm Người ăn chay chưa? Anh có đề xuất tác phẩm vào danh sách đọc bắt buộc cho những đứa cháu vị thành niên của mình không".

Trước đó, tranh cãi về những chi tiết tình dục trong cuốn Người ăn chay của Han Kang cũng trở nên gay gắt. Từ năm 2023, Văn phòng Giáo dục tỉnh Gyeonggi nhận được một số văn bản kêu gọi phản đối, dẫn đến việc nhiều trường học ở tỉnh này phải loại bỏ hơn 2.500 đầu sách có chi tiết về tình dục, bao gồm cả cuốn Người ăn chay.

Trong phiên họp quốc hội, một lãnh đạo ngành giáo dục ở tỉnh Gyeonggi cho biết ông đã đọc cuốn Người ăn chay và nhận định đó là tác phẩm sâu sắc. Tuy nhiên, vài tình tiết trong sách khiến ông không thoải mái và có thể các sinh viên cũng có cảm giác tương tự khi tiếp cận với sách của Han Kang.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng ủng hộ tác phẩm Người ăn chay và cho rằng việc loại bỏ sách của bà khỏi các trường học là hình thức kiểm duyệt sách lỗi thời.

Cuốn Người ăn chay giúp văn chương của Han Kang vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc. Tác phẩm gồm ba phần, kể câu chuyện của Yeong-hye là người vợ tần tảo. Sau một giấc mơ, cô quyết định ăn chay.

Quyết định bất ngờ này đã gây ra một số xung đột trong cuộc sống gia đình Yeong-hye và được xem như cuộc nổi loạn của cô. Nữ chính ngày càng kỳ lạ và đáng sợ.

Nhận xét về cuốn sách, tờ The Guardian viết: “Đó là sự giằng xé nội tâm muốn thoát khỏi những dây trói ngày thường của một phụ nữ hiện đại. Tác phẩm còn mang đến sự gợi cảm, khiêu khích và bạo lực, cùng với hình ảnh mạnh mẽ, màu sắc đáng ngạc nhiên và những câu hỏi đáng suy ngẫm”.