Sách của Han Kang chạm mốc một triệu lượt bán, lập kỷ lục ở Hàn Quốc

TPO - Tính đến sáng 16/10 (theo giờ Hàn Quốc), 1 triệu bản tiểu thuyết của nhà văn Han Kang đã được bán ra ở Hàn Quốc. Chiến thắng của nhà văn Han Kang phần nào vực dậy ngành xuất bản Hàn Quốc vốn đang trong thời kỳ không mấy tươi sáng.

Theo hãng thông tấn Yonhap, tính đến sáng 16/10 (theo giờ Hàn Quốc), một triệu bản tiểu thuyết của nhà văn Han Kang đã được bán ra ở Hàn Quốc. Doanh số này được ghi nhận từ các nhà bán lẻ Kyobo, Yes24 và Aladin. Lượng sách bán ra tăng vọt kể từ khi Han Kang giành giải Nobel Văn học 2024.

Các tác phẩm bán chạy nhất là Human acts (Bản chất của người), The Vegetarian (Người ăn chay)và We do not part (Không từ biệt).

Ngay khi kết quả giải Nobel Văn học 2024 được công bố, trang chủ các hiệu sách lớn tại Hàn Quốc bị tê liệt do nhiều người truy cập cùng lúc. Khoảng 130.000 tác phẩm của Han Kang được bán hết chỉ trong chiều tối 10/10.

"Từ khi công bố giải Nobel Văn học 2024, sách của nhà văn Han Kang tạo nên cơn sốt ở Hàn Quốc. Trước đó, cuốn 1Q84 của tác giả người Nhật Haruki Murakami cũng được người dân xứ kim chi săn lùng, bán được khoảng 600.000 bản trong vòng hai tháng. Tuy nhiên phải mất gần một năm, cuốn tiểu thuyết này mới đạt được doanh số một triệu bản", Yonhap đưa tin.

Điều đó đủ cho thấy tên tuổi của Han Kang thực sự bùng nổ sau giải Nobel Văn học. Một nhân viên tại Trung tâm sách Kyobo (Hàn Quốc) cho biết cuốn 1Q84 của Haruki Murakami khi vừa ra mắt cũng tạo hiệu ứng, tình trạng thiếu sách đã xảy ra nhưng không thể so sánh với sách của Han Kang.

Trang SBS khẳng định chiến thắng của Han Kang phần nào vực dậy ngành xuất bản Hàn Quốc vốn đang trong thời kỳ không mấy tươi sáng. Một nhà phát hành phim tại Hàn Quốc cũng tuyên bố mở suất chiếu đặc biệt cho hai bộ phim dựa trên tiểu thuyết của Han Kang từ ngày 17/10.

Thông tin về đời tư của nữ tác giả cũng được tìm kiếm. Đơn vị xuất bản tác phẩm của Han Kang cho biết bà có một hiệu sách ở Seoul. Sau khi đoạt giải Nobel, Han Kang đóng cửa hiệu sách và từ chối trả lời nhiều cuộc phỏng vấn.

Theo Viện Hàn lâm Thuỵ Điển, Han Kang chiến thắng giải Nobel Văn học 2024 bởi “những tác phẩm văn xuôi mãnh liệt đậm chất thơ, qua đó thể hiện những chấn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người.”

Han Kang trở thành nữ nhà văn châu Á đầu tiên, nhà văn Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Nobel Văn học. Trước đó, người Hàn Quốc duy nhất từng nhận giải Nobel là cựu Tổng thống Kim Dae-jung (giải Nobel Hòa bình năm 2000).