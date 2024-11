Bản tin Hình sự: Nhóm người nước ngoài phá kính ô tô trộm nửa tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 13/11: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Tuyên án đối tượng từng phát biểu xúc phạm tại các buổi tiếp xúc cử tri; Công an Hà Nội phá đường dây ma túy, thu giữ nhiều súng đạn...

Cơ quan tố tụng của tỉnh Đồng Nai đã có quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Võ Văn Chánh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Ông Võ Văn Chánh bị cáo buộc có sai phạm liên quan vụ án khu dân cư Phước Thái, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa. Vụ việc đã được cơ quan chức năng đã khởi tố, xét xử nhiều cán bộ. Trước khi giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Chánh từng công tác nhiều năm ở Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai. Ông Võ Văn Chánh Chánh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai từ 2013 đến 2020. Từ 2020 đến 2023, ông làm bí thư Thành ủy Biên Hòa và tháng 4/2023, ông Chánh đã xin nghỉ việc theo nguyện vọng.

Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Đình Phi (55 tuổi, trú xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, chủ quán Karaoke), để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Theo điều tra ban đầu, tối 25/9, Hồ Bảo Duy (25 tuổi) Võ Hoàng Phúc (26 tuổi) và Nguyễn Văn Chánh (25 tuổi) cùng trú tỉnh Tiền Giang, tổ chức ăn nhậu tại huyện Krông Pắc. Sau đó, Duy điện thoại cho Nguyễn Công Danh (22 tuổi, cùng trú tỉnh Tiền Giang), nhờ mua ma túy và đặt phòng hát Karaoke để tổ chức bay lắc.

Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Nhơn (SN 1956, trú phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn) 30 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo hồ sơ vụ án, trong các ngày 4/5/2023 và 2/10/2023, tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Văn Nhơn đã tham gia phát biểu ý kiến với nhiều nội dung có dấu hiệu xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thanh Nghĩa (SN 1984), kế toán trưởng của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de (huyện Kông Chro, Gia Lai) về tội “Tham ô tài sản”. Theo thông tin ban đầu, trong năm 2020, bà Nghĩa với vai trò kế toán trưởng, có nhiệm vụ trực tiếp quản lý thu chi, đảm nhiệm công tác kế toán và kiểm soát tài chính của công ty. Tuy nhiên, bà Nghĩa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình sử dụng các thủ đoạn để chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng sử dụng cho mục đích cá nhân.

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai người về các tội danh "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép". Một trong hai bị can là Nguyễn Thị Đ. (21 tuổi, quê Hưng Yên), bị khởi tố vì đã giúp đỡ Fu Dunmiao (61 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) ở lại Việt Nam trái phép. Fu Dunmiao đã nhập cảnh vào Việt Nam vào năm 2011 với mục đích khảo sát thị trường, nhưng sau đó đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc gia hạn visa và giấy phép lao động thông qua các thủ tục giả mạo.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Mạnh Phú (SN 1970, trú tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), Lê Thị Mai Ly (SN 1973, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Duy Khánh (SN 1983) và Nguyễn Thị Như Hảo (vợ Khánh, SN 1986, cùng ở quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Ly biết một số người nghiện đang là bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn thường xuyên di chuyển từ nơi ở đến bệnh viện và ngược lại, nên đã 'bắt sóng' để giao dịch ma túy. Cảnh sát thu giữ 1 bánh heroine (322,27 gam); 10,32 gam Methamphetamine; 5 khẩu súng, 26 viên đạn; 1 cân điện tử; 281 triệu đồng.

Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận tin báo của chị Y. (SN 1987, ngụ TP Tây Ninh) về việc bị nhóm đối tượng người nước ngoài đập kính xe ô tô lấy trộm 550.000.000 đồng. Công an bước đầu xác định, nhóm đối tượng gồm khoảng 5 người Trung Quốc thuê xe mô tô ở TP Hồ Chí Minh đi đến tỉnh Tây Ninh thực hiện hành vi bất chính. Nhóm đối tượng tìm đến các ngân hàng trên địa bàn để quan sát và phát hiện chị Q. (ngụ thị xã Hòa Thành) rút 1 tỷ đồng. Khi chị Q. đi khỏi ngân hàng thì bọn chúng bám theo, tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản. Chị Q. đến tiệm tóc đưa cho Y. số tiền 550.000.000 đồng, rồi trở về công ty. Lúc này, nhóm đối tượng bám theo chị Y. đập kính xe lấy trộm số tiền trên, rồi tẩu thoát về hướng tỉnh Long An.