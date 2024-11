Bản tin Hình sự: 10 thanh niên mang 2 két vỏ chai thủy tinh đi tìm đối thủ

TPO - TIN NÓNG ngày 12/11: Hàng ngàn người dính bẫy huy động vốn lãi suất cao; Khởi tố đối tượng giả danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang để lừa đảo; Tạm ngưng phiên phúc thẩm bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm để đánh giá các tình tiết mới...

Những ngày qua, nhiều người tập trung đến trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại TP Đà Nẵng và trụ sở chi nhánh tại TP Quy Nhơn (Bình Định) với hi vọng lấy lại tiền đã gửi vào công ty để nhận lãi suất cao. Trong đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Bình Định, bà N.T.H.H ở TP Quy Nhơn tố cáo Công ty GFDI đã lừa đảo chiếm đoạt của bà với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Công ty vay tiền của bà để đầu tư, kinh doanh và trả lãi, nhưng đến nay trụ sở công ty này ở tại 122A, đường Nguyễn Thị Định (phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã đóng cửa.

Xe buýt tuyến 15 (Bến xe Gia Lâm - Phố Nỉ) mang BKS 29B-197.56 của Xí nghiệp xe buýt Yên Viên thuộc Transerco đang lưu thông trên đường, qua thị trấn Đông Anh thì nhận được thông tin của hành khách hô hoán về việc có mất cắp trên xe. Ngay khi nhận được tin báo từ hành khách, anh Lê Trung Thực, nhân viên phục vụ đã xuống cuối xe và khống chế được đối tượng móc túi, thu hồi tài sản bị mất là điện thoại để trả cho bạn nữ sinh. Đồng thời anh Đỗ Thái Hòa - Công nhân lái xe trên tuyến đã báo ngay về đơn vị chủ quản xin phép được đưa đối tượng móc túi đến công an thị trấn huyện Đông Anh để trình báo.

Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Quốc Thiện (22 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đang cần tiền trả nợ, Thiện nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của dì ruột đang định cư ở nước ngoài. Thiện nói dối mình đang công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang và có nguyện vọng xin vào biên chế của lực lượng công an nên xin dì chuyển tiền về cho Thiện để “lo chuyển biên chế”. Để tạo lòng tin, Thiện giả danh lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang viết giấy nợ và chụp hình gửi cho dì. Từ tháng 11/2023 đến tháng 8/2024, Thiện chiếm đoạt trên 4,5 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 12/11, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Quốc Huy (SN 1993, ở quận Cầu Giấy) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Cùng vụ án này, trước đó Viện kiểm sát truy tố 24 người khác về các hành vi “Cưỡng đoạt tài sản; Cho vay nặng lãi; Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 4 bị can trên mỗi người góp 400 triệu đồng để cho vay bằng hình thức 'bốc bát họ'. Khách có nhu cầu sẽ được vay từ 25 - 50 ngày, cắt lãi trước theo tỷ lệ 10 ăn 8 (tương đương lãi 4.000 – 8.000 đồng/1triệu/1 ngày; lãi suất từ 146% - 292%/năm).

Sáng 12/11, theo dự kiến đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM sẽ phát biểu quan điểm giải quyết vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Tuy nhiên, đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng, do có nhiều tình tiết mới nên Viện Kiểm sát cần phải có thời gian để đánh giá, đề nghị HĐXX tạm ngưng phiên tòa đến 15/11. HĐXX chấp nhận đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát. Đại diện Viện Kiểm sát đã xét hỏi bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về phương án bồi thường, khắc phục hậu quả vụ án. Trả lời HĐXX, bà Trương Mỹ Lan tái xác nhận sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án.

Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Diệp (tên thường gọi là Trâm, SN 1983), Phạm Thị Kim Loan (SN 2003, quê Bình Dương), Phạm Văn Khánh Phi (SN 2006), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2003), Lê Thị Mỹ Tiên (SN 2007) và Trần Thị Diễm Hương (SN 2002, cùng ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là nhóm giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho người dân mời vay vốn để chiếm đoạt tiền do Diệp cầm đầu. Bước đầu, cơ quan công an xác định có hơn 100 người trên cả nước bị nhóm này lừa đảo với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Phạm Thành Đạt (SN 2007) cầm đầu nhóm thanh niên cùng trú ở tỉnh Hoà Bình, mang theo 2 két vỏ chai bia thuỷ tinh, 1 con dao kim loại đi từ thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ tìm nhóm thanh niên đi xe mô tô bốc đầu, cầm dao phóng lợn để đánh nhau. Khi đến khu vực thôn 4, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, nhóm của Đạt đã xảy ra xô xát với 3 thanh niên đi xe mô tô trên đường, rồi chặt đứt chắn bùn sau và chặt biển số xe của nhóm thanh niên trên. Hậu quả làm một người bị thương. Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.